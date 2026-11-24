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संथाल बेटियों के हक में झारखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पिता की संपत्ति में मिलेगा अधिकार, खारिज हुई पुरानी प्रथा की दलील

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल आदिवासी समुदाय की महिलाओं के पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस एम. एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास बेटा नहीं है, तो उसकी बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार पाने से केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि उनकी शादी घरजमाई‌ प्रथा से नहीं हुई है. कोर्ट ने जामताड़ा जिले के करीब चार दशक पुराने जमीन विवाद सेकंड अपील संख्या 102/2006 को खारिज करते हुए निचली अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखा है.

यह मामला जामताड़ा जिले के कुंडहित थाना क्षेत्र स्थित तुरका गांव की जमीन से जुड़ा है. साल 1985 में मूल वादी ने अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर मालिकाना हक और कब्जे के लिए निचली अदालत में टाइटल सूट संख्या 45/1985 दायर किया था. 1996 में निचली अदालत ने उन्हें संपत्ति का केवल एक-तिहाई हिस्सा दिया था. इसके खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए प्रथम अपीलीय अदालत (First Appellate Court) ने 4 मार्च 2006 को निचली अदालत के आदेश में संशोधन किया और पूरी संपत्ति पर बेटी का हक माना था.

प्रतिवादी की दलील

इस फैसले को प्रतिवादियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अपीलकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता जय प्रकाश झा ने दलील दी कि संथाल समुदाय की पारंपरिक प्रथा के तहत बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता. संपत्ति केवल तभी मिल सकती है जब शादी घरजमाई प्रथा से हुई हो, क्योंकि घरजमाई को दत्तक पुत्र माना जाता है.

खंडपीठ की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

दोनों पक्षों और एमिकस क्यूरी अधिवक्ता सुमीत गड़ोदिया की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 23 नवंबर 2026 को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जो पक्ष किसी ऐसी प्रथा का दावा करता है जो सामान्य कानून या समानता के अधिकार के खिलाफ है, उसे यह साबित करना होगा कि वह प्रथा प्राचीन, निश्चित, तर्कसंगत और उस क्षेत्र में निरंतर व अनिवार्य रूप से प्रचलित है. इस मामले में अपीलकर्ता ऐसी किसी प्रथा के अस्तित्व को साबित करने में विफल रहे. कोर्ट ने माना कि जनमत और सामाजिक जागरूकता के कारण संथाल समुदाय की प्रथाओं में भी महिलाओं की स्थिति सुधारने और उन्हें संपत्ति में अधिकार देने की दिशा में बड़ा बदलाव आया है. किसी स्पष्ट कानूनी रोक या ठोस प्रमाणित प्रथा के अभाव में बेटियों से भेदभाव करना संवैधानिक नैतिकता और लोक नीति के खिलाफ है.