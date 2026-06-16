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झारखंड टी-20 क्रिकेट लीगः संथाल स्ट्राइकर्स ने टेबल टॉपर को चौंकाया, सात विकेट से दर्ज की पहली जीत

शरनदीप को विकेटकीपर बल्लेबाज रॉबिन मिंज का अच्छा साथ मिला. रॉबिन ने 28 गेंदों में 40 रन बनाकर टीम के स्कोर को मजबूती दी. वहीं उत्कर्ष सिंह ने 15 गेंदों पर 17 रन का योगदान दिया. इन पारियों की बदौलत कोयलांचल सुपर किंग्स सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में सफल रही.

हालांकि, टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज शरनदीप सिंह भाटिया ने एक बार फिर अपने शानदार फॉर्म का परिचय दिया. उन्होंने 47 गेंदों पर 58 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली. इस दौरान उन्होंने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया. टूर्नामेंट में यह उनका लगातार चौथा अर्धशतक रहा, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोयलांचल सुपर किंग्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 148 रन ही बना सकी. टीम की शुरुआत संतुलित रही, लेकिन मध्यक्रम में नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं बना सके.

जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में संथाल स्ट्राइकर्स ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 10 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.

रांचीः झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग 2026 में मंगलवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला. अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर काबिज कोयलांचल सुपर किंग्स को संथाल स्ट्राइकर्स ने सात विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की.

संथाल स्ट्राइकर्स का कोयलांचल सुपर किंग्स से मुकाबला (सौ. JSCA)

संथाल स्ट्राइकर्स की ओर से गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन दिखाया. प्रत्युष कुमार ने चार ओवर में मात्र 17 रन देकर तीन महत्वपूर्ण विकेट झटके. उनकी सटीक लाइन-लेंथ ने कोयलांचल के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. वहीं मनीषी ने दो ओवर में 23 रन देकर दो विकेट हासिल किए और विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा.

149 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी संथाल स्ट्राइकर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही. सलामी बल्लेबाज विभोर पांडे बिना खाता खोले आउट हो गए. शुरुआती झटके के बाद विवेक कुमार और कुमार सूरज ने पारी को संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 64 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. कुमार सूरज ने 34 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि विवेक कुमार ने मैच का रुख बदलने वाली बल्लेबाजी की. उन्होंने मात्र 36 गेंदों में 64 रन बनाते हुए विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना दिया.

संथाल स्ट्राइकर्स के बीच कोयलांचल सुपर किंग्स (सौ. JSCA)

विवेक के बाद सुमित कुमार ने जिम्मेदारी संभाली और 29 गेंदों पर नाबाद 27 रन की सूझबूझ भरी पारी खेली. उनकी बल्लेबाजी की बदौलत संथाल स्ट्राइकर्स ने 18.2 ओवर में तीन विकेट खोकर 154 रन बना लिए और मुकाबला सात विकेट से अपने नाम कर लिया.

झारखंड टी-20 क्रिकेट लीग (सौ. JSCA)

पहली पारी में शानदार गेंदबाजी करने वाले प्रत्युष कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस जीत के साथ संथाल स्ट्राइकर्स ने टूर्नामेंट में अपना जीत का खाता खोल दिया, जबकि कोयलांचल सुपर किंग्स को इस सीजन की एक महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ा. मुकाबले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि टी-20 क्रिकेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

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