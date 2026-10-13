संथाल परगना के अंचल और प्रखंड कार्यालयों की कार्यप्रणाली सुधारने में जुटे आयुक्त, मोहनपुर अंचल का किया निरीक्षण
देवघर में संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने मोहनपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 8:15 PM IST
देवघर: संथाल परगना प्रमंडल के विभिन्न अंचल एवं प्रखंड कार्यालयों में कामकाज को बेहतर बनाने और आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने मोहनपुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया.
निरीक्षण में मिली तकनीकी खामियां
इस दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली का जायजा लिया और वहां सामने आई तकनीकी खामियों पर ध्यान देते हुए व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत जताई. निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पाया कि कार्यालय में कुछ तकनीकी खामियां मौजूद हैं, जिनकी वजह से कर्मचारियों को कामकाज के निष्पादन में परेशानी हो सकती है. इसका असर कार्यालय पहुंचने वाले आम लोगों पर भी पड़ता है. जिन्हें अपने जरूरी कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में इन खामियों को दूर कर कार्यालय की कार्यप्रणाली को सुचारु बनाना जरूरी है, ताकि लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके.
कार्यालयों की कार्यप्रणाली बेहतर होनी चाहिए: शैलेंद्र कुमार लाल
इस संबंध में आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने बताया कि सरकार की ओर से संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में अंचल एवं प्रखंड कार्यालयों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. राज्य सरकार की योजनाएं प्रशासनिक व्यवस्था की अंतिम कड़ी माने जाने वाले इन्हीं कार्यालयों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचती हैं. ऐसे में इन कार्यालयों की कार्यप्रणाली बेहतर होना आवश्यक है, क्योंकि आम जनता और सरकार के बीच संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अंचल एवं प्रखंड कार्यालय ही हैं.
अंचल एवं प्रखंड कार्यालयों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना जरूरी
उन्होंने कहा कि यदि इन कार्यालयों में कामकाज व्यवस्थित और सुचारु तरीके से होगा, तो आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहूलियत होगी. इसी उद्देश्य से संथाल परगना प्रमंडल के विभिन्न अंचल एवं प्रखंड कार्यालयों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है.
मौजूद व्यवस्था में कमियों को दूर करने पर जोर
आयुक्त ने व्यवस्था में मौजूद कमियों को दूर करने और सरकारी कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया, ताकि आम जनता को प्रशासनिक सुविधाओं का सीधा लाभ मिल सके. निरीक्षण के दौरान आयुक्त शैलेंद्र लाल के साथ आयुक्त के सचिव रवि प्रकाश, आरटीओ सच्ची झुन्नू मिश्रा, सौरव तिवारी, उदय दास सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे.
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