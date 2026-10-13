ETV Bharat / state

संथाल परगना के अंचल और प्रखंड कार्यालयों की कार्यप्रणाली सुधारने में जुटे आयुक्त, मोहनपुर अंचल का किया निरीक्षण

इस दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली का जायजा लिया और वहां सामने आई तकनीकी खामियों पर ध्यान देते हुए व्यवस्था में सुधार लाने की जरूरत जताई. निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने पाया कि कार्यालय में कुछ तकनीकी खामियां मौजूद हैं, जिनकी वजह से कर्मचारियों को कामकाज के निष्पादन में परेशानी हो सकती है. इसका असर कार्यालय पहुंचने वाले आम लोगों पर भी पड़ता है. जिन्हें अपने जरूरी कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में इन खामियों को दूर कर कार्यालय की कार्यप्रणाली को सुचारु बनाना जरूरी है, ताकि लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिल सके.

संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त ने किया अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया (Etv Bharat)

कार्यालयों की कार्यप्रणाली बेहतर होनी चाहिए: शैलेंद्र कुमार लाल

इस संबंध में आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने बताया कि सरकार की ओर से संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में अंचल एवं प्रखंड कार्यालयों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. राज्य सरकार की योजनाएं प्रशासनिक व्यवस्था की अंतिम कड़ी माने जाने वाले इन्हीं कार्यालयों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचती हैं. ऐसे में इन कार्यालयों की कार्यप्रणाली बेहतर होना आवश्यक है, क्योंकि आम जनता और सरकार के बीच संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अंचल एवं प्रखंड कार्यालय ही हैं.

अंचल एवं प्रखंड कार्यालयों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाना जरूरी