दुमका में श्रावणी मेला को लेकर प्रशासन ने कसी कमर, संथाल परगना डीआईजी ने छह जिलों के एसपी के साथ की बैठक
दुमका में श्रावणी मेला को लेकर संथाल परगना डीआईजी ने छह जिलों के एसपी के साथ बैठक की.
Published : April 29, 2026 at 8:46 PM IST
दुमका: भगवान शिव को समर्पित सावन माह में देवघर और बासुकीनाथ में लगने वाला श्रावणी मेला काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. इसमें सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में प्रशासन का यह दायित्व होता है कि वे सभी भक्तों के लिए एक बेहतर व्यवस्था प्रदान करें ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में जलार्पण कर बेहतर अनुभव के साथ अपने घर वापस लौट सके.
इसके लिए पुलिस की भूमिका काफी अहम हो जाती है. हालांकि इस बार श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू हो रहा है लेकिन पुलिस की तैयारी शुरू हो चुकी है. बुधवार को दुमका संथाल परगना के डीआईजी अंबर लकड़ा ने पूरे प्रमंडल के 6 जिलों के एसपी के साथ बैठक कर श्रावणी मेले की तैयारी से संबंधित विस्तृत चर्चा कर रूपरेखा तैयार की.
श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देने के साथ सड़क सुरक्षा पर फोकस
डीआईजी अंबर लकड़ा ने एसपी के साथ बैठक की. उसमें श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को किस तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल दिया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक रणनीति बनाई गई. बैठक की खास बात यह रही कि श्रावणी मेले में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया. पिछले कई सालों से यह देखा गया है कि भारी संख्या में श्रद्धालु देवघर- बासुकीनाथ आते हैं, उनमें से कई श्रद्धालु सड़क हादसे के शिकार हो जाते हैं.
पूर्व में वाहनों की तेज रफ्तार, यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक लोड, पार्किंग की लचर व्यवस्था जैसे कई कारणों से श्रद्धालुओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है. ऐसा दोबारा न हो इसके लिए इस बार पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त रहेगी. इस बाबत बैठक में डीआईजी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी.
डीआईजी ने दी जानकारी
संथाल परगना प्रमंडल के सभी एसपी के साथ बैठक पर डीआईजी अंबर लकड़ा ने बताया कि इसमें श्रावणी मेला की तैयारी के साथ-साथ क्राइम कंट्रोल के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. सभी पुलिस पदाधिकारी को बताया गया कि आप अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग करते हुए लोगों का विश्वास जीतें. उनकी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करें, जो भी अपराधी हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई करें.
डीआईजी ने बताया कि जहां तक साइबर क्राइम की बात है. हाल के दिनों में पुलिस की सक्रियता की वजह से इसमें कमी आई है. फिर भी देवघर और जामताड़ा में जो साइबर थाने हैं, उसमें एक्सपर्ट पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कर इस अपराध को हर संभव रोकने का प्रयास किया जा रहा है. इसमें जो भी अपराधी शामिल हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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