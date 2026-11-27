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मेरठ में केशव का विरोधियों पर तंज, बोले- 2047 तक राहुल पीएम नहीं बन सकते, यूपी में कोई नहीं चाहता गुंडागर्दी की वापसी

मेरठ में केशव प्रसाद मौर्य ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को मेरठ में एक जनसभा को संबोधित किया. केशव ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को जमकर आड़े हाथों लिया. कहा, विपक्ष चाहता है कि केंद्र से नरेंद्र मोदी चले जाएं और प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सत्ता चली जाए. लेकिन 2047 तक राहुल और अखिलेश सत्ता में नहीं आ सकते. मेरठ में आयोजित समरसता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केशव ने कहा कि सपा की सरकार के समय यूपी में गुंडागर्दी थी, बहन-बेटियों की सुरक्षा नहीं थी. यूपी की जनता उनको दोबारा मौका नहीं देने वाली.

मेरठ में केशव प्रसाद मौर्य (Video Credit; ETV Bharat) संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650 में प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में पंजाब से शुरू हुई समरसता संकल्प यात्रा का मेरठ में भव्य स्वागत हुआ. उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने संकल्प सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस मौके पर केशव प्रसाद संत रविदास की चरण पादुकाओं को सामाजिक समरसता यात्रा के रथ से अपने सिर पर रखकर मंच पर ले गए और स्थापित किया. चरण पादुकाओं को सिर पर रखकर कार्यक्रम के समापन पर रथ पर ले जाकर सौंपा.

इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि 2047 तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव सत्ता में नहीं आ सकते. अखिलेश ज्यादा से ज्यादा अब सैफई की सत्ता ही संभाल सकते हैं. संत रविदास की 650 वीं जयंती पर हो रहे समरसता संकल्प यात्रा एवं महासभा में कहा कि लोकतंत्र में वोट की ताकत सबसे ज्यादा अहम होती है. यह ताकत बाबा साहब अंबेडकर ने दी है. अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते और वह स्वयं कभी डिप्टी सीएम नहीं बन पाते. मेरठ में केशव (Photo Credit; ETV Bharat) बोले, अब सदन शुरू होगा. ऐसे में 33% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में मिलने जा रहा है. जब तक महिलाओं को उनका हक नहीं देंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता. जब से महिलाओं को उनका हक देने का कार्य हुआ है, तब से यह विपक्ष वाले बिलबिला रहे हैं. कहा कि कोई भी अब देश में, प्रदेश में गुंडागर्दी की वापसी नहीं चाहता. राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों यह बात सुन लें, ना 2047 तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और न ही अखिलेश यादव प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. 2024 में एक्सीडेंटली लोकसभा में कुछ सीटें ये पा गए हैं. तब विपक्ष के नेताओं ने झूठ बोला था कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो देश के संविधान को खत्म कर देगी. देश के संविधान को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता. हम बाबा साहब के पुजारी हैं, संविधान के पुजारी हैं, हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले हैं और बाबा साहब जिन बुद्ध की पूजा करते थे, बहुत जल्द बौद्ध सर्किट सरकार बनाने जा रही है.