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वाराणसी से गुरुग्राम पहुंची संत शिरोमणि गुरु रविदास की पवित्र कलश यात्रा, हरियाणा के मंत्रियों ने किया भव्य स्वागत

Sant Shiromani Guru Ravidas Kalash Yatra ( ETV Bharat )