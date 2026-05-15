ETV Bharat / state

वाराणसी: भोजशाला फैसले का संत समिति ने किया स्वागत, कहा, कोर्ट ने परिसर को मंदिर माना है

कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए धार जिले में अलग जमीन के लिए सरकार से संपर्क करने की छूट दी है. हिंदू समुदाय इस भोजशाला को देवी सरस्वती की मंदिर मानते हैं, जबकि मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं. इस फैसले के बाद, लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इस क्रम में अखिल भारतीय संत समिति ने भी खुशी ज़ाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है.

वाराणसी: इंदौर हाई कोर्ट बेंच ने धार भोजशाला मामले में शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है. इंदौर बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह परिसर हिंदू मंदिर है. विवादित भोजशाला परिसर को कोर्ट ने देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र माना है. साथ ही हिंदुओं को पूजा की अनुमति भी दी है.



अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने कहा, इंदौर हाईकोर्ट बेंच द्वारा भोजशाला से संबंधित दिए गए निर्णय का अखिल भारतीय संत समिति ह्रदय से स्वागत करती है. संत समिति का तो यह प्रारंभ काल से ही मानना है कि देश के मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है. परंतु हिंदू समाज को नीचा दिखाने और बार-बार अपमानित करने के लिए मां सरस्वती के उस मंदिर परिसर में जबरदस्ती नमाज अदा की जाती रही है.



उन्होंने कहा कि एएसआई के नमाज के निर्णय को भी हाईकोर्ट ने खारिज किया है. इस निर्णय का अखिल भारतीय संत समिति स्वागत करती है. उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम और उनके धार्मिक संगठनों से आग्रह करते हैं कि वह मथुरा-काशी को भी छोड़ दें, अन्यथा इसके भी उतने ही प्रमाण है जितने प्रमाण श्री राम जन्मभूमि के धार भोजशाला के हैं.

यह दोनों ही कोर्ट के द्वारा प्राप्त हुआ है. हम चाहते हैं कि इस देश में शांति बनी रहे, इसलिए आइए शांति से मिल बैठ कर बात करते हैं. कृष्ण जन्मभूमि और काशी ज्ञानवापी को आपको छोड़ना ही होगा.

ये भी पढ़ें: काशी-मथुरा ही नहीं, देश की कई मस्जिदों के मंदिर होने का दावा, विवाद भी पुराना है

ये भी पढ़ें: धार के भोजशाला में मौजूद मंदिर को लेकर हाई कोर्ट में याचिका स्वीकृत, संबंधित पक्षों को नोटिस

