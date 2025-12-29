ETV Bharat / state

188 गांवों की गोचर भूमि बचाने को संतों ने घोषित किया आंदोलन, बीकानेर में 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना

बीकानेर: बीकानेर विकास प्राधिकरण (बीडीए) द्वारा जिले के 188 गांवों की गोचर भूमि के भू-उपयोग में बदलाव और अधिग्रहण के विरोध में संत समाज ने बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है. राष्ट्रीय संत सरजू दास महाराज के नेतृत्व में संतों ने 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का ऐलान किया है. इस धरने में देश भर के संत शामिल होंगे. धरनास्थल पर धार्मिक अनुष्ठान, जप-पूजा-पाठ किए जाएंगे. सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रयास किए जाएंगे.

राष्ट्रीय संत सरजू दास महाराज ने पत्रकार वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि सरकार गाय और सनातन हितों के विरुद्ध कार्य कर रही है, जो स्वीकार्य नहीं है. गोचर संघ से जुड़े शिव गहलोत ने बताया कि नए मास्टर प्लान में बीकानेर के 188 गांवों की समस्त गोचर भूमि को आवासीय व सार्वजनिक उपयोग के लिए दर्शाया गया है.

इसमें शरह नथानिया (27,205 बीघा), गंगाशहर (6,800 बीघा) और भीनासर (5,200 बीघा) की गोचर भूमि शामिल है. उन्होंने कहा कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 और राजस्थान टेनेंसी एक्ट, 1955 गोचर भूमि के उपयोग को स्पष्ट रूप से सीमित करते हैं. शरह नथानिया गोचर को महाराजा करण सिंह ने 1676 में और महाराजा गंगा सिंह ने 1909 में गौवंश के लिए विशेष रूप से संरक्षित किया था.