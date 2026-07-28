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गुरु पूर्णिमा से भाजपा का समरसता संकल्प महाभियान, संत रविदास जयंती पर छह माह तक चलेंगे सामाजिक कार्यक्रम

भाजपा करीब साढ़े छह माह तक शहर से गांव तक सामाजिक जागरण का व्यापक अभियान चलाएगी.

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गुरु पूर्णिमा से भाजपा का समरसता संकल्प महाभियान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 7:00 PM IST

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जशपुरनगर: संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाना चाहती है. भाजपा इसके लिए बुधवार से जिले में "समरसता संकल्प महाभियान" की शुरुआत करेगी.

बालाजी मंदिर में दीप श्रृंगार

समरसता संकल्प महाभियान के शुभारंभ की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. भाजपा मीडिया प्रभारी फैजान खान ने बताया कि शहर के बालाजी मंदिर में भगवान बालाजी का आकर्षक दीप श्रृंगार किया जाएगा. दीप प्रज्ज्वलन के साथ अभियान का विधिवत शुभारंभ होगा, जिसमें भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल होकर सामाजिक समरसता का संदेश देंगे.

गुरु पूर्णिमा से भाजपा का समरसता संकल्प महाभियान (ETV Bharat)

भाजपा सरगुजा संभाग के संगठन प्रभारी अवधेश चंदेल ने बताया कि अभियान का शुभारंभ 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देशभर के प्रमुख मंदिरों में आयोजित होने वाले "समरसता दीप महोत्सव" से होगा. इस दौरान मंदिरों में दीप प्रज्ज्वलित कर सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश दिया जाएगा. जशपुर में इसका मुख्य आयोजन शहर के बालाजी मंदिर में होगा, जहां भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नगरवासी शामिल होंगे.

कलश वंदन अभियान

अवधेश चंदेल ने बताया कि अभियान के अगले चरण में "कलश वंदन अभियान" चलाया जाएगा. वाराणसी स्थित संत गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर की पवित्र मिट्टी कलशों में लेकर देश के विभिन्न राज्यों, जिलों, मंडलों और गांवों तक पहुंचाई जाएगी. इस दौरान भजन-कीर्तन, प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक समरसता पर आधारित संगोष्ठियों का आयोजन कर संत रविदास के जीवन, उनके आदर्शों और विचारों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा.

संत संपर्क अभियान

अवधेश चंदेल के मुताबिक 29 जुलाई से 31 अगस्त तक "संत संपर्क अभियान" संचालित होगा. इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता संत गुरु रविदास परंपरा से जुड़े संत-महात्माओं सहित विभिन्न धार्मिक परंपराओं के संतों से मुलाकात कर उनका सम्मान करेंगे और सामाजिक समरसता के संदेश को आगे बढ़ाएंगे.

श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा

5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक "श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा" निकाली जाएगी. यह यात्रा पंजाब के डेरा सचखंड बल्लां से प्रारंभ होकर वाराणसी स्थित गुरु रविदास महाराज की जन्मस्थली तक पहुंचेगी. यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर संत सम्मेलन, समरसता गोष्ठियां, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है.

छात्रावास संपर्क अभियान

अभियान के अंतिम चरण में 26 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक "छात्रावास संपर्क अभियान" चलाया जाएगा. इस दौरान छात्रावासों में समरसता संवाद आयोजित कर युवाओं और विद्यार्थियों को संत गुरु रविदास के जीवन-दर्शन, सामाजिक न्याय, समानता और समरस समाज की अवधारणा से परिचित कराया जाएगा.

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