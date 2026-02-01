ETV Bharat / state

'स्वर्ण मंदिर' जैसा बनेगा वाराणसी का संत रविदास मंदिर; विदेशी भक्तों ने पहनाई डॉलर की माला

'स्वर्ण मंदिर' जैसा बनेगा वाराणसी का संत रविदास मंदिर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

1972 में तैयार हुआ मंदिर: निरंजन दास चीमा ने बताया कि रैदासियों के गुरु डेरा संत सरवन दास महाराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था. संत शिरोमणि रविदास जी मंदिर का नींव 1965 के आषाढ़ मास में रखी गई. 7 साल बाद यानी 1972 में यह बनकर तैयार हुआ.

वाराणसी में जन्मे संत रविदास: उन्होंने बताया कि वाराणसी का सीर गोवर्धन रविदास जयंती पर मिनी भारत बन जाता है. यहां देश-विदेश से एनआरआई रैदासी दर्शन करने पहुंचते हैं. संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म वाराणसी के सीर गोवर्धन में 648 साल पहले हुआ था.

संत रविदास मंदिर के ट्रस्टी निरंजन दास चीमा ने बताया कि संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मस्थली मंदिर में अभी सोने का दीपक, 130 किलो सोने की पालकी, 35 किलो की छतरी, 32 किलो का स्वर्ण कलश है. शिखर पर भी सोना मढ़ा हुआ है. इतना ही नहीं मंदिर का गेट और द्वार भी स्वर्ण मंडित है. यह लगभग 250 किलो सोना से सजा है.

वाराणसी: संत शिरोमणि रविदास जी की आज 649 वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रहा है. वाराणसी के सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु उमड़े हैं. संत रविदास मंदिर काशी का दूसरा स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है. अब इसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी चल रही है. संत रविदास को मानने वाले विदेशी भक्तों ने आज डॉलर की माला भी पहनाई.

विदेशी भक्तों ने पहनाई डॉलर की माला. (Photo Credit: ETV Bharat)

दान से विकसित हो रहा मंदिर: मंदिर निर्माण के बाद से ही संत रविदास के दर्शन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां पहुंचते है. संत रविदास जयंती पर दर्शन के लिए लाखों की संख्या रैदासियों की भीड़ पहुंचती है. सभी भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दान करते हैं. इसके कारण यहां करीब 250 किलो सोना से शिखर, कलश, छतरी गेट द्वार इत्यादि बनाएं बनाए गए है.

भक्तों ने पहनाई डॉलर की माला: संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर लगभग 10000 से ज्यादा विदेशी रैदासियों ने दर्शन किया और संत गुरु के पास आकर मत्था टेका. संत गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर सबसे पहले उनको मंदिर खुलते ही डॉलर के माला पहनाई गई, जो विदेशी भक्तों द्वारा भेंट की गई थी. साथ ही लगभग 150 फीट का पताका भी फहराया गया. 2 किलो के सोने का हार भी संत रविदास को अर्पित किया गया.

सैकड़ों विदेशी श्रद्धालु अपनी चार्टट प्लेन से संत शिरोमणि का दर्शन करने के लिए पहुंचे. यहां करीब 3 किमी लंबी कतार लगी. पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के कोने-कोने से श्रद्धालु पहुंचे.

संत रविदास मंदिर पहुंचे श्रद्धालु. (Photo Credit: ETV Bharat)

भव्य होगी 650वीं जयंती: संत रविदास मंदिर के ट्रस्टी निरंजन दास चीमा ने बताया कि 2027 में संत शिरोमणि जी का 650वां जन्मदिन शताब्दी समारोह मनाया जाएगा. इसके लिए बड़े स्तर से तैयारियां होंगी. इस दौरान लोगों के रहने की व्यवस्था, म्यूजियम सहित बहुत कार्य करने हैं. इस मंदिर को धीरे धीरे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा.

वाराणसी स्थित संत रविदास मंदिर. (Photo Credit: ETV Bharat)

पीएम-सीएम भी पहुंच चुके हैं मंदिर: मंदिर प्रबंधन ट्रस्टी ने बताया कि जयंती पर विश्व के विभिन्न हिस्सों से अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कनाडा, फ्रांस, थाईलैंड से एनआरआई अनुयायी पहुंचे हैं. संत रविदास जयंती में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ नाथ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो चुके है.

