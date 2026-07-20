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पंजाब से वाराणसी के बीच दौड़ेगी संत रविदास एक्सप्रेस, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

पंजाब से काशी के बीच दौड़ेगी संत रविदास एक्सप्रेस ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: धर्म आध्यात्म की नगरी काशी में सिर्फ गंगा माता और भोलेनाथ ही नहीं विराजते, बल्कि इसे संतों की नगरी भी कहा जाता है. यहां, संत रविदास, कबीर दास, तुलसीदास जैसे महान संत भी पैदा हुए हैं, जिनके अनुयाई देश-विदेश से काशी आते हैं. रविदासिया धर्म को मानने वालो के लिए पीएम मोदी का तोहफा (Video Credit; ETV Bharat) ऐसे में अब संत रविदास जन्म स्थल आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी कम उठानी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखादी है. यह एक्सप्रेस वाराणसी और छेहर्टा के बीच चलेगी. शाम 7.50 बजे वाराणसी से रवाना होगी और रात 12.10 बजे लखनऊ और अगले दिन शाम 5.10 बजे छेहर्टा में अपनी यात्रा समाप्त करेगी. वापसी की यात्रा में, यह ट्रेन दोपहर 2.05 बजे छेहर्टा से चलेगी, अमृतसर में थोड़ी देर रुकेगी और लखनऊ होते हुए. दोपहर 12.15 बजे वाराणसी पहुंचेगी. रेलवे बोर्ड की तरफ से इसके संचालन को अनुमति मिलने के बाद 14624 और 14623 अप-डॉउन नंबर रखे गए हैं. शेड्यूल के मुताबिक संत रविदास एक्सप्रेस हर बुधवार शुक्रवार और रविवार को चलेगी, जो कई स्टेशनों अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर पर रुकेगी.