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पंजाब से वाराणसी के बीच दौड़ेगी संत रविदास एक्सप्रेस, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

रविदासिया धर्म को मानने वालो के लिए पीएम मोदी का बड़ा तोहफा

पंजाब से काशी के बीच दौड़ेगी संत रविदास एक्सप्रेस
पंजाब से काशी के बीच दौड़ेगी संत रविदास एक्सप्रेस (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 7:05 PM IST

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वाराणसी: धर्म आध्यात्म की नगरी काशी में सिर्फ गंगा माता और भोलेनाथ ही नहीं विराजते, बल्कि इसे संतों की नगरी भी कहा जाता है. यहां, संत रविदास, कबीर दास, तुलसीदास जैसे महान संत भी पैदा हुए हैं, जिनके अनुयाई देश-विदेश से काशी आते हैं.

रविदासिया धर्म को मानने वालो के लिए पीएम मोदी का तोहफा (Video Credit; ETV Bharat)

ऐसे में अब संत रविदास जन्म स्थल आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी कम उठानी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखादी है. यह एक्सप्रेस वाराणसी और छेहर्टा के बीच चलेगी. शाम 7.50 बजे वाराणसी से रवाना होगी और रात 12.10 बजे लखनऊ और अगले दिन शाम 5.10 बजे छेहर्टा में अपनी यात्रा समाप्त करेगी.

वापसी की यात्रा में, यह ट्रेन दोपहर 2.05 बजे छेहर्टा से चलेगी, अमृतसर में थोड़ी देर रुकेगी और लखनऊ होते हुए. दोपहर 12.15 बजे वाराणसी पहुंचेगी. रेलवे बोर्ड की तरफ से इसके संचालन को अनुमति मिलने के बाद 14624 और 14623 अप-डॉउन नंबर रखे गए हैं.

शेड्यूल के मुताबिक संत रविदास एक्सप्रेस हर बुधवार शुक्रवार और रविवार को चलेगी, जो कई स्टेशनों अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर पर रुकेगी.

स्टेशन डायरेक्टर का कहना है कि इस ट्रेन का संचालन नियमित तौर पर समय से हो सके, इसके लिए प्लेटफार्म नंबर 9 पर संचालन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है.

पंजाब में लगभग 12 लाख से ज्यादा की आबादी संत रविदास को मानती है. जिसे रविदासिया धर्म कहते हैं. इसकी शुरुआत 2010 में काशी के संत रविदास जन्म स्थल सीरगोवर्धन से हुई थी. इसके अलावा पूरे विश्व में लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग इस धर्म को मानने वाले हैं.

इसमें यूपी, बिहार, झारखंड के साथ पंजाब भी शामिल है. इस धर्म के मानने वाले लोगों के लिए काशी भले ही सबसे पवित्र स्थान हो, लेकिन इसका हेड क्वार्टर डेरा सचखंड बल्लन है, जो पंजाब में है.

यह डेरा बाबा संत पीपल दास ने शुरू किया था, वह पहले सिख धर्म से जुड़े रहे, इस डेरा ने 2010 में दशकों पुराने अपने संबंध को तोड़ दिया और घोषणा की कि वह रविदासिया धर्म का पालन करेंगे. यह घोषणा गुरु रविदास जयंती पर वाराणसी में की गई थी. हर साल रविदास जन्म उत्सव के मौके पर देश भर के बड़े लोग वाराणसी में हाजिरी लगाते है.

ये भी पढ़ें: संत रविदास जयंती; भजन गायक अनूप जलोटा ने प्रस्तुतियों से बांधा समां, जन्म स्थली पर दीपदान समेत कार्यक्रम हुए

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