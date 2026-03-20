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संत निरंकारी मिशन का यूथ सिम्पोजियम; युवाओं में दिखा उत्साह, खेल भावना का प्रदर्शन

कानपुर: संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित निरंकारी यूथ सिम्पोजियम (NYF Games) का आयोजन द स्पोर्ट्स हब (TSH) आर्यनगर में किया गया. यहां युवा वर्ग को आध्यात्मिक जागरूकता, निःस्वार्थ सेवा, शारीरिक सुदृढ़ता और सांस्कृतिक समृद्धि के संतुलित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया.

कार्यक्रम में मौजूद सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज और निरंकारी राजपिता के दिव्य आशीर्वाद से निरंकारी यूथ फोरम (NYF) युवाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करता है. जहां वह अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हुए विनम्रता, अनुशासन, एकता और करुणा जैसे जीवन मूल्यों को आत्मसात करते हैं. द स्पोर्ट्स हब में आयोजित कार्यक्रम ने युवाओं को सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराया गया.

संत निरंकारी मिशन कार्यक्रम कानपुर. (Photo Credit: ETV Bharat)

कार्यक्रम का शुभारंभ सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज द्वारा मिशन का ध्वज फहराकर किया गया. इस अवसर पर उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए सद्गुरु माता ने कहा कि इस निरंकार प्रभु ने हमें यह तन बख्शा है, इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे और हम प्रदूषण से दूर रहें.

खेलों के माध्यम से टीम स्पिरिट देखने को मिलती है. अकेले तो हर कोई जी लेता है, लेकिन सभी को साथ लेकर जीने से ही संसार सुंदर बनता है. सभी का उत्साह ऐसे ही बना रहे और अपने जीवन को भक्ति से महकाएं.