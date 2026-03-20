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संत निरंकारी मिशन का यूथ सिम्पोजियम; युवाओं में दिखा उत्साह, खेल भावना का प्रदर्शन

कार्यक्रम का शुभारंभ सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज द्वारा मिशन का ध्वज फहराकर किया गया.

संत निरंकारी मिशन का यूथ सिम्पोजियम.
संत निरंकारी मिशन का यूथ सिम्पोजियम. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 12:01 PM IST

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कानपुर: संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजित निरंकारी यूथ सिम्पोजियम (NYF Games) का आयोजन द स्पोर्ट्स हब (TSH) आर्यनगर में किया गया. यहां युवा वर्ग को आध्यात्मिक जागरूकता, निःस्वार्थ सेवा, शारीरिक सुदृढ़ता और सांस्कृतिक समृद्धि के संतुलित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया गया.

कार्यक्रम में मौजूद सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज और निरंकारी राजपिता के दिव्य आशीर्वाद से निरंकारी यूथ फोरम (NYF) युवाओं को एक सशक्त मंच प्रदान करता है. जहां वह अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हुए विनम्रता, अनुशासन, एकता और करुणा जैसे जीवन मूल्यों को आत्मसात करते हैं. द स्पोर्ट्स हब में आयोजित कार्यक्रम ने युवाओं को सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराया गया.

संत निरंकारी मिशन कार्यक्रम कानपुर.
संत निरंकारी मिशन कार्यक्रम कानपुर. (Photo Credit: ETV Bharat)

कार्यक्रम का शुभारंभ सद्गुरु माता सुदीक्षा महाराज द्वारा मिशन का ध्वज फहराकर किया गया. इस अवसर पर उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए सद्गुरु माता ने कहा कि इस निरंकार प्रभु ने हमें यह तन बख्शा है, इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे और हम प्रदूषण से दूर रहें.

खेलों के माध्यम से टीम स्पिरिट देखने को मिलती है. अकेले तो हर कोई जी लेता है, लेकिन सभी को साथ लेकर जीने से ही संसार सुंदर बनता है. सभी का उत्साह ऐसे ही बना रहे और अपने जीवन को भक्ति से महकाएं.

उत्साहित दिखे युवा: द स्पोर्ट्स हब में आयोजित इस कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश से 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. इससे कार्यक्रम में ऊर्जा, एकता और भाईचारे का अद्भुत संगम देखने को मिला. निरंकारी यूथ फोरम की एक विशेषता खेलों को समग्र विकास का माध्यम मानना है.

कार्यक्रम में लगा स्टाल.
कार्यक्रम में लगा स्टाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

आयोजन में क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक्स जैसी खेल गतिविधियां न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करती हैं, बल्कि टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और सच्ची खेल भावना जैसे महत्वपूर्ण गुणों का भी विकास करती हैं.

इससे आपसी भाईचारे और एकता की भावना को बल मिलता है. साथ ही NYF द्वारा सांस्कृतिक और स्थानीय विरासत से जुड़े कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित किया जाता है.

इनमें संगीत, नाटक, कला और पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं. इन प्रस्तुतियों ने स्थानीय संस्कृति एवं इतिहास के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश भी दिया.

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