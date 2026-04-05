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संतकबीरनगर में तेज आंधी और शॉर्ट सर्किट का कहर, कई बीघे गेहूं की फसल जलकर राख

जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया, स्थानीय लोगों की सतर्कता से आग पर समय रहते नियंत्रण पा लिया गया, जिससे आसपास की संपत्तियां सुरक्षित बच गईं.

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राजस्व टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजने की तैयारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 3:41 PM IST

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संतकबीरनगर: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में शनिवार की रात आई भीषण आंधी ने भारी तबाही मचाई है. महुली और हरिहरपुर सहित कई इलाकों में आगजनी और बिजली के पोल गिरने से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. इस प्राकृतिक आपदा में सबसे अधिक नुकसान किसानों को उठाना पड़ा है, जिनकी मेहनत से तैयार कई बीघे गेहूं की पकी फसल जलकर खाक हो गई.

महुली के समय माता मंदिर के पास शॉर्ट सर्किट के कारण एक पेड़ में अचानक आग लग गई. आंधी की तेज रफ्तार ने इस आग को और भड़का दिया, जिससे इसने विकराल रूप धारण कर पास के गेहूं के खेतों को अपनी चपेट में ले लिया.

आग पर समय रहते काबू पाया गया. (Video Credit: ETV Bharat)

ग्रामीणों ने पंपिंग सेट से आग पर काबू पाया: खेतों में आग लगने की खबर जंगल में आग की तरह फैली और महुली, मानपुर, झिंगुरापार और तरयापार समेत दर्जनों गांवों के हजारों लोग मौके पर एकत्र हो गए. ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल पंपिंग सेट चलाए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया. घटना के दौरान महुली पुलिस की टीम भी मौके पर मुस्तैद रही और राहत कार्य में सहयोग किया. हालांकि, स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी दिखी कि फायर सर्विस की टीम आग पूरी तरह बुझने के बाद मौके पर पहुंची. ग्रामीण अपनी फसल को बचाने के लिए खुद ही संघर्ष करते नजर आए.

हरिहरपुर में स्पार्किंग से हुआ नुकसान: आगजनी की घटनाएं केवल महुली तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि नगर पंचायत हरिहरपुर में भी बिजली के तारों में स्पार्किंग से सड़क किनारे लगे चार पॉम के पेड़ जलकर स्वाहा हो गए. संतकबीरनगर के जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों की सतर्कता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया. उन्होंने कहा कि यदि ग्रामीण तत्परता न दिखाते तो आसपास की अन्य संपत्तियों को भी बड़ा नुकसान पहुंच सकता था. प्रशासन अब नुकसान का आकलन करने के लिए राजस्व टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजने की तैयारी कर रहा है. आंधी के कारण जिले के कई हिस्सों में जान-माल का काफी नुकसान हुआ है.

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तारों में स्पार्किंग से सड़क किनारे लगे चार पॉम के पेड़ जलकर स्वाहा. (Photo Credit: ETV Bharat)

तारों के टूटने से क्षेत्र में छाया अंधेरा: आंधी की तीव्रता इतनी अधिक थी कि जिले में कई जगहों पर विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए. पेड़ों के गिरने से बिजली के पोल टूट गए और हाईटेंशन तार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई. विद्युत विभाग की टीमें बहाली के कार्य में जुटी हैं, लेकिन क्षति अधिक होने के कारण आपूर्ति सुचारू होने में समय लग सकता है. आंधी और आगजनी की इस दोहरी मार ने किसानों की कमर तोड़ दी है, जो अब सरकार से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं. फिलहाल पूरे जिले में तेज हवाओं के बाद मलबे को साफ करने का काम जारी है.

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