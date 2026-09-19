ETV Bharat / state

संत कबीर नगर में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में बवाल; उपद्रवियों ने सपा सांसद की गाड़ी के शीशे तोड़े

संत कबीर नगर में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में बवाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संत कबीर नगर: बखिरा थाना क्षेत्र के अमरदोभा चौराहे पर गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में हंगामा हो गया. पुलिस द्वारा डीजे जब्त करने से भीड़ आक्रोशित हो गई और हंगामा होने लगा. इसी दौरान वहां से गुजर रहे सपा सांसद लक्ष्मीकांत निषाद की गाड़ी पर उपद्रवियों ने पथराव कर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह सांसद को भीड़ के बीच से सुरक्षित निकालकर गंतव्य की ओर रवाना कराया. दरअसल, गणेश विसर्जन जुलूस बखेरा कस्बे से पारंपरिक तरीके से शुरू हुआ. यह अमरदोभा चौराहे से होते हुए धोधया नहर की ओर बढ़ रहा था. जुलूस में शामिल लोग डीजे की धुन पर नाचते-गाते आगे बढ़ रहे थे. आरोप है कि रात करीब 11:45 बजे पुलिस टीम ने मानकों से अधिक तेज ध्वनि में बज रहे डीजे वाहन की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने डीजे वाहन को जब्त कर थाने ले जाने की बात कही. इससे जुलूस में शामिल लोग भड़क गए. उपद्रवियों ने सपा सांसद की गाड़ी के शीशे तोड़े. (Video Credit: ETV Bharat) पुलिस की कार्रवाई के विरोध में गुस्साए लोग सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे. आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया. जिस वक्त अमरदोभा चौराहे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी चल रही थी, ठीक उसी समय सपा सांसद लक्ष्मीकांत निषाद का काफिला उसी मार्ग से गुजर रहा था.