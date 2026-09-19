संत कबीर नगर में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में बवाल; उपद्रवियों ने सपा सांसद की गाड़ी के शीशे तोड़े
सांसद के वाहन पर हमले और तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों को चिह्नित किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2026 at 11:02 AM IST
संत कबीर नगर: बखिरा थाना क्षेत्र के अमरदोभा चौराहे पर गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में हंगामा हो गया. पुलिस द्वारा डीजे जब्त करने से भीड़ आक्रोशित हो गई और हंगामा होने लगा. इसी दौरान वहां से गुजर रहे सपा सांसद लक्ष्मीकांत निषाद की गाड़ी पर उपद्रवियों ने पथराव कर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह सांसद को भीड़ के बीच से सुरक्षित निकालकर गंतव्य की ओर रवाना कराया.
दरअसल, गणेश विसर्जन जुलूस बखेरा कस्बे से पारंपरिक तरीके से शुरू हुआ. यह अमरदोभा चौराहे से होते हुए धोधया नहर की ओर बढ़ रहा था. जुलूस में शामिल लोग डीजे की धुन पर नाचते-गाते आगे बढ़ रहे थे.
आरोप है कि रात करीब 11:45 बजे पुलिस टीम ने मानकों से अधिक तेज ध्वनि में बज रहे डीजे वाहन की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने डीजे वाहन को जब्त कर थाने ले जाने की बात कही. इससे जुलूस में शामिल लोग भड़क गए.
पुलिस की कार्रवाई के विरोध में गुस्साए लोग सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे. आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया. जिस वक्त अमरदोभा चौराहे पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी चल रही थी, ठीक उसी समय सपा सांसद लक्ष्मीकांत निषाद का काफिला उसी मार्ग से गुजर रहा था.
सड़क पर जुटी उग्र भीड़ ने अचानक सांसद की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया. देखते ही देखते माहौल और बिगड़ा और भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों ने सांसद के वाहन पर पथराव शुरू कर दिया.
हमले में सांसद की गाड़ी का एक शीशा चकनाचूर हो गया. गनीमत रही कि मौके पर तैनात पुलिस बल ने तुरंत स्थिति को संभाला और तत्परता दिखाते हुए सांसद को सुरक्षित घेरे में लेकर वहां से बाहर निकाल लिया.
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी संदीप मीना और एएसपी सुशील कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ अमरदोभा चौराहे पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और विसर्जन जुलूस को आगे रवाना कराया.
एसपी संदीप मीना ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सांसद के वाहन को सुरक्षा प्रदान की और उन्हें सुरक्षित निकाला. स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
पुलिस प्रशासन द्वारा निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने वाले फरार ऑपरेटर की तलाश की जा रही है. वहीं, सांसद के वाहन पर हमले और तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.
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