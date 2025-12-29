ETV Bharat / state

सौतेले पिता ने 13 साल की बेटी से किया रेप; किशोरी ने टीचर को सुनाई आपबीती, UP पुलिस में कांस्टेबल मां ने दर्ज कराई FIR

संतकबीरनगर के कोतवाली इलाके का मामला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल.

आरोपी को भेजा गया जेल.
आरोपी को भेजा गया जेल. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 5:13 PM IST

संतकबीरनगर : सौतेले पिता ने 13 साल की बेटी से रेप किया. किशोरी ने स्कूल में पहुंचकर टीचर को आपबीती सुनाई. टीचर ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. इसके बाद यूपी पुलिस में कांस्टेबल मां ने कोतवाली में तहरीर दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. मामले में आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

कोतवाली इलाके में किराए के मकान में रहने वाली एक महिला यूपी पुलिस में कांस्टेबल है. कुछ साल पहले महिला ने दूसरी शादी की थी. वह 13 साल की बेटी और पति के साथ रहती है. बेटी एक निजी स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ती है.

क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने बताया कि 25 दिसंबर को किशोरी घर में अकेली थी. इस दौरान मौका पाकर सौतेले पिता ने उसके साथ रेप किया. घटना के बाद किशोरी डरी-सहमी रही. लोकलाज के कारण उसने मां को भी इसकी जानकारी नहीं दी.

इसके बाद 27 दिसंबर को किशोरी स्कूल पहुंची. वहां भी वह गुमसुम थी. शिक्षिका के काफी पूछने पर उसने आपबीती सुना दी. इसके बाद टीचर ने ​जिलाधिकारी और पुलिस के बड़े अफसरों को घटना की जानकारी दी. अधिकारियों के निर्देश पर पीड़िता की मां को भी मामले से अवगत कराया गया.

इसके बाद मां ने कोतावाली में तहरीर दी. पुलिस ने रविवार को आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी. रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. सीओ ने बताया कि पीड़िता का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया गया है. उसकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है.

वहीं इससे पहले भी रिश्तों को शर्मसार करने वाली कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. लखनऊ में अगस्त के महीने में सौतेले पिता ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ हैवानियत की थी. बेटियों ने मां से शिकायत की तो उनकी पिटाई कर दी गई. सौतेला पिता 6 महीने से उनके साथ रेप कर रहा था.

पीड़ित बहनों ने 1090 पर कॉल करके अपनी आपबीती सुनाई. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

