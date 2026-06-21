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संतकबीरनगर आनंद हत्याकांड का खुलासा; मुख्य आरोपी नासिर समेत 3 गिरफ्तार

संतकबीरनगर: बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे पर हुए चर्चित आनंद हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घटना के मुख्य आरोपी नासिर सहित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. यह कामयाबी पुलिस और स्वात टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मिली, जब मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए तीनों आरोपियों को बढ़या गांव के पास से धर दबोचा.

पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान मुख्य आरोपी नासिर, निरहू उर्फ साकिर अली (पुत्र तौआब अली, निवासी कुसम्हामाफी) और जैगम उर्फ अजमल हुसैन (निवासी जीवधरा) के रूप में हुई है.

गौरतलब है कि बीते 18 जून को बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे पर आनंद नाम के युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज और दुस्साहसिक वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और स्थानीय जनता में भारी आक्रोश था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई थी.