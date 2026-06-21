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संतकबीरनगर आनंद हत्याकांड का खुलासा; मुख्य आरोपी नासिर समेत 3 गिरफ्तार

पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान मुख्य आरोपी नासिर, निरहू उर्फ साकिर अली और जैगम उर्फ अजमल हुसैन के रूप में हुई है.

3 गिरफ्तार
3 गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 8:57 AM IST

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संतकबीरनगर: बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे पर हुए चर्चित आनंद हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए घटना के मुख्य आरोपी नासिर सहित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है. यह कामयाबी पुलिस और स्वात टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मिली, जब मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए तीनों आरोपियों को बढ़या गांव के पास से धर दबोचा.

पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान मुख्य आरोपी नासिर, निरहू उर्फ साकिर अली (पुत्र तौआब अली, निवासी कुसम्हामाफी) और जैगम उर्फ अजमल हुसैन (निवासी जीवधरा) के रूप में हुई है.

गौरतलब है कि बीते 18 जून को बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे पर आनंद नाम के युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज और दुस्साहसिक वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और स्थानीय जनता में भारी आक्रोश था. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई थी.

संदीप मीणा एसपी के मुताबिक, पकड़े गए तीनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के पीछे की मुख्य वजह और पूरी साजिश का पूरी तरह से अनावरण किया जा सके. इस बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है. वहीं क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है. कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा.

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