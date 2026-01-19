ETV Bharat / state

लग्जरी शादी करने के लिए बनाया चोरों का गैंग, संतकबीरनगर में दूल्हा समेत 5 गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने कहा, इस गैंग ने बखिरा और बेलहरकला थाना क्षेत्रों में चोरी की तीन बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था.

संतकबीरनगर: यूपी के संतकबीरनगर में लग्जरी शादी करने की चाहत में दूल्हा अपराधी बन गया. शादी के खर्च और हीरो के गहनों के लिए उसने चोरों का गैंग बनाया, जिसने एक के बाद एक तीन बड़ी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया. पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने कहा कि बखिरा और बेलहरकला थाना क्षेत्रों में हुई चोरियों के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से 30 लाख के आभूषण बरामद किए गये हैं.

पत्नी को महंगे तोहफे देने के लिए चोरियां: एसपी संदीप कुमार मीना ने कहा कि शानो शौकत से शादी करने और पत्नी को महंगे तोहफे देने के लिए संतकबीरनगर में एक दूल्हे ने चारों का गैंग बना दिया. आरोप बलजीत यादव ने अपनी शादी को शानदार बनाने के लिए बाकायदा चोरों का संगठित गिरोह बनाया था. इसका पर्दाफाश सोमवार को हुआ. बलजीत यादव समेत गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर कई वारदातों का खुलासा किया गया.

जानकारी देते पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना (Video Credit: ETV Bharat)

80 प्रतिशत चोरी का सामान बरामद: SOG और बखिरा पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर अंतर्जनपदीय चोर गिरोह के लीडर बलजीत यादव समेत अन्य चोरों को गिरफ्तार किया है. इस गैंग के पास से 30 लाख रुपये के हीरे और सोने के आभूषण बरामद हुए हैं. इसके अलावा 75 हजार रुपये कैश और एक अवैध तमंचा भी मिला है. पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने कहा कि चोरी किए गए माल का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा बरामद हो गया है.

फरवरी में होनी थी बलदेव की शादी: पुलिस की पूछताछ में गिरोह के लीडर बलजीत यादव ने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2026 में होनी थी. वह अपनी शादी को भव्य और लग्जरी बनाना चाहता था. अपनी होने वाली पत्नी को हीरे के गहने देना चाहता था. इसके लिए वो जुर्म का रास्ते पर चल पड़ा. यह गैंग बाइक से घूमकर बंद पड़े बड़े मकानों की रेकी करता था. मौका पाते ही गैंग वहां चोरी कर लेता था.

सहजनवा में सुनार से गलवा दिए गहने: पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने कहा कि गिरोह के सदस्य ने कुछ गहने राहगीरों को बेच दिए थे, तो कुछ सहजनवा में सुनार से गलवा दिए थे. इस गैंग ने बखिरा और बेलहरकला थाना क्षेत्रों में चोरी की तीन बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था. पुलिस टीम को 25,000 रुपये के नगद इनाम देने की घोषणा की गई है.

