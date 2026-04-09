संतकबीरनगर: नेपाल बॉर्डर से हथियारों की तस्करी करने वाला आजमगढ़ का शातिर अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस बरामद
अपर पुलिस अधीक्षक सुशील सिंह ने बताया, नेपाल बॉर्डर से हथियारों की तस्करी करने वाले आजमगढ़ के शातिर अपराधी कमलेश यादव को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 10:33 PM IST
संतकबीरनगर: जनपद संतकबीरनगर की दुधारा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने सीमा पार से होने वाली अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. अपर पुलिस अधीक्षक सुशील सिंह ने बताया पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है.
वह नेपाल बॉर्डर से हथियारों की खेप लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहा था. पकड़े गए अभियुक्त के पास से अत्याधुनिक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं.
पुलिस ने की घेराबंदी: क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डे के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दुधारा और एसओजी प्रभारी की टीमें क्षेत्र में गश्त पर थीं. इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियारों के साथ पिपरा बोरिंग क्षेत्र से गुजरने वाला है. पुलिस टीम ने बिना समय गंवाए मौके पर घेराबंदी की और मोटरसाइकिल सवार आरोपी को धर दबोचा. पकड़े गए आरोपी की पहचान कमलेश यादव निवासी रसीदाबाद, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है.
बरामद हुआ हथियारों का जखीरा: आरोपी की जामा तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल, एक 9 एमएम की पिस्टल और दो देशी तमंचे बरामद हुए हैं. इसके साथ ही पुलिस ने 4 जिंदा कारतूस और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने कुबूल किया कि वह ये हथियार नेपाल बॉर्डर पर एक अज्ञात व्यक्ति से खरीदकर लाया था. उसने बताया कि निजी दुश्मनी और सुरक्षा के चलते वह इन हथियारों को आजमगढ़ ले जा रहा था.
गैंगस्टर और हत्या के प्रयास का आरोपी: पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, कमलेश यादव एक आदतन अपराधी है, जिस पर वर्ष 2019 से अब तक कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. आजमगढ़ और गाजीपुर के विभिन्न थानों में उस पर हत्या के प्रयास (307 IPC), धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं में कार्रवाई हो चुकी है. वह पहले भी आयुध अधिनियम के तहत जेल की हवा खा चुका है. फिलहाल, दुधारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नया मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है और तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.
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