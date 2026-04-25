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विपक्ष के पास न नेता है न नीति, यूपी की सभी सीटों पर होगी हमारी जीत : राजभर

संतकबीरनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर बोला करारा हमला.

संतकबीरनगर में ओम प्रकाश राजभर का स्वागत.
संतकबीरनगर में ओम प्रकाश राजभर का स्वागत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 11:26 AM IST

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संतकबीरनगर : कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को संतकबीरनगर के सेमरियावां ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुमताज के घर पहुंचे. इस दौरान राजभर ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर कड़ा प्रहार किए और विधानसभा 2027 और पंचायत चुनाव को लेकर बड़े दावे किए.

मीडिया से मुखातिब ओम प्रकाश राजभर. (Video Credit : ETV Bharat)

ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से कहा कि विपक्ष की एकता 'भ्रम' है. गठबंधन केवल बैठकों और फोटो खिंचवाने तक सीमित है. "विपक्ष के पास न तो कोई स्पष्ट नीति है और न ही कोई ऐसा नेता जिस पर जनता भरोसा कर सके. हर दल अपनी ढपली अपना राग बजा रहा है. चुनाव आते-आते यह ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा." आगामी चुनावों में हम प्रदेश की सभी सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे और विपक्ष को अपना खाता खोलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा. आगामी चुनावों में उत्तर प्रदेश के भीतर विपक्ष का पूरी तरह से सूपड़ा साफ होने वाला है.

राजभर ने कहा कि जनता अब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों को देख चुकी है. जनता अब किसी बहकावे में नहीं आने वाली. सपा और बसपा दशकों तक पिछड़ों, दलितों और अति-पिछड़ों को केवल वोट बैंक समझती रही. सुभासपा आज सत्ता में शामिल होकर इन वंचित वर्गों को उनका असली हक दिलाने का काम कर रही है. भाजपा-सुभासपा गठबंधन के शासन में गरीबों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है और बिचौलियों का राज खत्म हो गया है.

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