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विपक्ष के पास न नेता है न नीति, यूपी की सभी सीटों पर होगी हमारी जीत : राजभर

संतकबीरनगर : कैबिनेट मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शुक्रवार को संतकबीरनगर के सेमरियावां ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुमताज के घर पहुंचे. इस दौरान राजभर ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर कड़ा प्रहार किए और विधानसभा 2027 और पंचायत चुनाव को लेकर बड़े दावे किए.

मीडिया से मुखातिब ओम प्रकाश राजभर. (Video Credit : ETV Bharat)

ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से कहा कि विपक्ष की एकता 'भ्रम' है. गठबंधन केवल बैठकों और फोटो खिंचवाने तक सीमित है. "विपक्ष के पास न तो कोई स्पष्ट नीति है और न ही कोई ऐसा नेता जिस पर जनता भरोसा कर सके. हर दल अपनी ढपली अपना राग बजा रहा है. चुनाव आते-आते यह ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा." आगामी चुनावों में हम प्रदेश की सभी सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे और विपक्ष को अपना खाता खोलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा. आगामी चुनावों में उत्तर प्रदेश के भीतर विपक्ष का पूरी तरह से सूपड़ा साफ होने वाला है.