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संतकबीरनगर: मुखलिसपुर मंदिर में महंत की ताजपोशी के दौरान हाईवोल्टेज ड्रामा, साध्वी ने खुद को मंदिर में किया कैद

महुली थाना प्रभारी दुर्गेश पांडे ने बताया, ठाकुरद्वारा मंदिर में सुतीक्ष्ण मुनि की ताजपोशी के दौरान साध्वी रिंकी दास मंदिर में कैद हो गई थीं.

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मुखलिसपुर मंदिर में महंत की गद्दी को लेकर छिड़ा संग्राम. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 9:40 PM IST

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संतकबीरनगर: संतकबीरनगर के महुली थाना क्षेत्र स्थित मुखलिसपुर के ठाकुरद्वारा मंदिर में सोमवार को नवनियुक्त महंत की ताजपोशी का कार्यक्रम भारी गहमागहमी के बीच संपन्न हुआ. एक तरफ जहां कस्बे में भव्य शोभायात्रा निकाली जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मंदिर परिसर के भीतर साध्वी रिंकी दास के 'हाईवोल्टेज हंगामे' ने पुलिस और प्रशासन को घंटों परेशान रखा.

विवाद उस समय शुरू हुआ जब उज्जैन के महंत विनीत गिरी और अयोध्या के महंत डॉ. स्वामी भरत दास की मौजूदगी में सुतीक्ष्ण मुनि की ताजपोशी की प्रक्रिया शुरू हुई. इसी दौरान मंदिर की साध्वी रिंकी दास ने मंच पर आकर अपना पक्ष रखना चाहा, लेकिन आयोजकों ने माइक बंद कर दिया.

साध्वी रिंकी दास ने किया हंगामा. (Video Credit: ETV Bharat)

साध्वी ने खुद को गर्भगृह में किया कैद: माइक बंद होने से क्षुब्ध होकर साध्वी ने खुद को ठाकुरद्वारा के मुख्य मंदिर के गर्भगृह के भीतर बंद कर लिया. किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका को देखते हुए थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश पांडेय और भारी महिला पुलिस बल ने तत्काल मोर्चा संभाला. काफी समझाने-बुझाने और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने गेट खुलवाया और साध्वी को सुरक्षित बाहर निकाला. इस विवाद की मुख्य वजह महंत पद का उत्तराधिकार बताया जा रहा है, जिस पर साध्वी अपना दावा पेश कर रही थीं.

साध्वी को मंदिर में पूजा की अनुमति दी गई: पूर्व महंत कमल दास के निधन के बाद साध्वी रिंकी दास खुद को उनकी शिष्या बताकर गद्दी पर अपना अधिकार जता रही थीं. उनका तर्क था कि वे पिछले 15 वर्षों से महंत की सेवा कर रही हैं, इसलिए गद्दी की असली हकदार वही हैं. हालांकि, यह मंदिर अयोध्या स्थित श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन ऋषि संगत आश्रम से संचालित होता है, जिसके चलते अखाड़े ने सुतीक्ष्ण मुनि के नाम पर मुहर लगा दी थी. अंत में, प्रशासन के हस्तक्षेप और नवनियुक्त महंत की सहमति के बाद साध्वी को मंदिर में रहकर पूजा-पाठ की अनुमति दी गई, तब जाकर मामला शांत हुआ.

मुखलिसपुर में निकाली गई शोभायात्रा: विवाद शांत होने के बाद कस्बे में नवनियुक्त महंत सुतीक्ष्ण मुनि की भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें समूचा मुखलिसपुर भगवामय नजर आया. ग्रामीणों ने अपनी छतों से फूलों की बारिश की और जय श्रीराम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. ताजपोशी के बाद महंत सुतीक्ष्ण मुनि ने सभी श्रद्धालुओं का आभार प्रकट करते हुए धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया. महुली थाना प्रभारी दुर्गेश पांडे ने बताया कि ताजपोशी को लेकर मामूली विवाद हुआ था, लेकिन मौके पर शांति व्यवस्था कायम करते हुए कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया गया.

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