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नीले ड्रम का खौफ़: 21 साल पुराना रिश्ता खत्म, पति ने खुद करायी पत्नी की उसके प्रेमी से शादी

मंदिर में दोनों का विवाह हुआ और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा कर दिया गया. बुद्धिराम निषाद और फूलमती ने करीब 21 साल पहले प्रेम विवाह किया था. दोनों का दांपत्य जीवन सही चल रहा था और उनके पांच बच्चे भी हैं.

संतकबीरनगर: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में धनघटा थाना क्षेत्र के डेवरी गांव निवासी बुद्धिराम निषाद रोज-रोज के पारिवारिक कलह और पत्नी के प्रेम प्रसंग से तंग आ गया था. इससे निजात पाने के लिए बुद्धिराम ने परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में खुद अपनी पत्नी का हाथ उसके प्रेमी के हाथ में सौंप दिया.

प्रेम प्रसंग के चलते होती थी कहासुनी: कुछ समय पहले फूलमती का गांव के ही एक युवक अवधेश से प्रेम संबंध शुरू हो गया. दोनों के बीच नजदीकियां इस कदर बढ़ीं कि दो महीने पहले फूलमती अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी अवधेश के साथ रहने चली गई थी. घपरिजनों और स्थानीय लोगों के समझाने-बुझाने पर महिला वापस तो लौट आई, लेकिन उसका मन अपने परिवार में नहीं लग रहा था. घर में आए दिन इस बात को लेकर विवाद और तनाव की स्थिति बनी रहती थी.

शिव मंदिर में रीति-रिवाज से कराई पत्नी की शादी: रोज-रोज के झगड़ों और मानसिक अशांति से परेशान होकर आखिरकार पति बुद्धिराम ने अपनी पत्नी का उसके प्रेमी से शादी कराने का फैसला किया. उन्होंने दोनों पक्षों के परिजनों और ग्रामीणों को बुलाया और अशरफपुर स्थित शिव मंदिर पहुंचे. वहां बुद्धिराम ने पूरे रीति-रिवाज के साथ अपनी पत्नी फूलमती की शादी उसके प्रेमी अवधेश से करवा दी और शादी संपन्न होने के बाद पत्नी को सम्मानपूर्वक प्रेमी के साथ विदा कर दिया.

पति बोला- पत्नी की खुशी में ही मेरी खुशी: अपने इस फैसले पर पति बुद्धिराम ने कहा कि वह प्रेमी-प्रेमिका के चक्कर में अपनी जान गंवाना नहीं चाहता था. उनकी पत्नी उनके साथ रहना नहीं चाहती थी. वह किसी और को चाहती थी, इसलिए उसे जबरदस्ती रोककर रखने का कोई मतलब नहीं था. उनकी पत्नी की खुशी में ही उनकी खुशी है और उन्हें अपनी जिंदगी शांति के साथ जीनी थी, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया.

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