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संतकबीर नगर DM का बड़ा Action, 3 तहसीलों के SDM और नायब तहसीलदार इधर-उधर, 18 कर्मचारियों की सैलरी रोकी

कौन कहां गया: आदेश के मुताबिक ह्रदय राम तिवारी खलीलाबाद के नए उपजिलाधिकारी होंगे. अरुण कुमार को मेहदावल तहसील की जिम्मेदारी सौंपी गई है और रवि कांत चौबे धनघटा के नए उपजिलाधिकारी के रूप में कमान संभालेंगे.

संत कबीर नगर: जिले के डीएम ने कलेक्ट्रेट के 38 बाबुओं के ट्रांसफर के बाद एक बार फिर बड़ा फैसला किया है. डीएम आलोक कुमार ने राजस्व सर्किल के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में व्यापक बदलाव किया है. तीनों तहसीलों के उपजिलाधिकारियों (SDM) के साथ-साथ नायब तहसीलदारों की नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं. डीएम का यह आदेश महकमे में चर्चा का विषय बन गया है. वहीं, डीएम ने फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही बरतने वाले 18 कर्मचारियों की एक दिन की सैलरी रोक ली है.

खलीलाबाद में हरेराम यादव और प्रेम नारायण को नायब तहसीलदार के पद पर तैनात किए गए हैं. खलीलाबाद नायाब तहसीलदार श्रीमती प्रियंका तिवारी को मेहदावल का नया नायब तहसीलदार बनाया गया है. राजेश मिश्रा अब धनघटा तहसील में नायब तहसीलदार की जिम्मेदारी निभाएंगे.

संतकबीर नगर DM ने जारी किया आदेश. (sant kabir nagar dm order copy.)

18 कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश

जनपद में फार्मर रजिस्ट्री अभियान की सुस्त प्रगति को लेकर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कार्यों में लापरवाही और लक्ष्य से पीछे रहने पर जिलाधिकारी ने कुल 18 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है. डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय में प्रगति में सुधार नहीं हुआ, तो संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी.





समीक्षा बैठक में पाया गया कि 6 से 15 अप्रैल तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के बावजूद 25 राजस्व गांवों में प्रगति अत्यंत खराब है. इस दौरान कई कर्मचारी बैठक से अनुपस्थित भी मिले. वेतन रोकने की कार्रवाई की जद में 5 लेखपाल, 7 पंचायत सहायक, 3 रोजगार सेवक और 3 ग्राम सचिव आए हैं. जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी कर्मचारी इस अवधि में अपना लक्ष्य पूर्ण नहीं करेगा, उसे प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी और उनकी वेतन वृद्धि भी रोकी जाएगी.





गौरतलब है कि जनपद में अभी 62,000 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री किया जाना शेष है. शासन की मंशा के अनुरूप इस कार्य को 15 अप्रैल तक प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना है.





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