ETV Bharat / state

DM के Action से कलेक्ट्रेट में हड़कंप, इधर से उधर हुए बरसों से कुर्सी तोड़ रहे 38 बाबू

जिलाधिकारी का आदेश आते ही महकमे में हडकंप, पहली बार बड़े पैमाने पर इधर से उधर किए गए.

sant kabir nagar dm big action collectorate 38 clerks transferred
संत कबीर नगर के डीएम का बड़ा एक्शन. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 10:15 AM IST

|

Updated : April 11, 2026 at 11:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संत कबीरनगर: जनपद में प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आलोक कुमार ने एक बड़ा कदम उठाया है. जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों में तैनात 38 लिपिकों (बाबुओं) के पटल में एक साथ फेरबदल कर दिया है. इतनी बड़ी संख्या में हुए तबादलों से पूरे कलेक्ट्रेट परिसर और संबंधित विभागों में हड़कंप का माहौल व्याप्त है.


कई बरसों से एक ही कुर्सी में जमे थे: जिलाधिकारी आलोक कुमार ने इस फेरबदल को रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए कहा कि जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कलेक्ट्रेट में कई ऐसे बाबू तैनात थे, जो पिछले कई वर्षों से एक ही पटल (सीट) पर जमे हुए थे. एक ही स्थान पर लंबे समय तक कार्य करने से कार्यों में शिथिलता आने की संभावना रहती है. जिलाधिकारी के अनुसार लंबे समय से एक ही पटल पर कार्य देख रहे कर्मियों के पटल परिवर्तन से कार्यों में नवीनता आएगी और सरकारी कार्यों को और अधिक बेहतर व त्वरित ढंग से निष्पादित किया जा सकेगा.



चर्चाओं का बाजार गर्म: जैसे ही जिलाधिकारी का आदेश कार्यालयों तक पहुंचा, बाबुओं के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. अचानक हुए इस बड़े बदलाव की उम्मीद किसी को नहीं थी. आदेश के तत्काल बाद, प्रभावित कर्मियों को अपने पुराने पटल का चार्ज सौंपने और नए पटल की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासनिक गलियारों में इस चर्चा की भी चर्चा है कि यह कदम केवल कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि एक ही सीट पर लंबे समय से जमे बाबुओं के 'एकाधिकार' को तोड़ने के लिए भी उठाया गया है.


नए पटल आवंटन से जनमानस की शिकायतों का निस्तारण तेजी से होने और भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है. जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में निर्देश दिया है कि सभी संबंधित बाबू तत्काल प्रभाव से अपने नए पटल पर कार्यभार ग्रहण करें और लंबित फाइलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें. इस बड़े फेरबदल के बाद अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में कलेक्ट्रेट की कार्यप्रणाली में कितना सुधार आता है.

ये भी पढ़ेंः गोद में बच्चा लेकर लखनऊ हाईकोर्ट की छत पर चढ़ी महिला, बोली- सुसाइड कर लूंगी, सिर्फ तारीख मिल रही

Last Updated : April 11, 2026 at 11:02 AM IST

TAGGED:

COLLECTORATE 38 CLERKS TRANSFERRED
SANT KABIR NAGAR NEWS
संत कबीर नगर न्यूज
SANT KABIR NAGAR COLLECTORATE
SANT KABIR NAGAR DM BIG ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.