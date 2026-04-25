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राष्ट्रपति भवन में चमकी संतकबीरनगर की बेटी शिवांगी कांत: 'अतिथि कलाकार' सम्मान से हुईं विभूषित, खलीलाबाद में हुआ भव्य स्वागत

राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित युवा कलाकार शिवांगी का ​संतकबीरनगर में जोरदार स्वागत. ( ETV Bharat )

​संतकबीरनगर: प्रतिभा और कड़े संघर्ष के दम पर जनपद की युवा कलाकार शिवांगी कांत ने राष्ट्रीय पटल पर जिले का गौरव बढ़ाया है. गोरखपुर के औरवा गाँव की मूल निवासी और वर्तमान में खलीलाबाद के बंजरिया पूर्वी की रहने वाली शिवांगी का चयन राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित 'अतिथि कलाकार' (आर्टिस्ट इन रेजिडेंस) कार्यक्रम के लिए हुआ, जहाँ उन्हें महामहिम राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. इस उपलब्धि से न केवल उनका परिवार, बल्कि पूरा जनपद गौरवान्वित है. शिवांगी को यह स्वर्णिम अवसर वाराणसी स्थित हस्तशिल्प सेवा केंद्र के माध्यम से मिला, जो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यरत है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान रामाकांत यादव और सुशीला यादव की पुत्री शिवांगी ने कानपुर विश्वविद्यालय से चित्रकला में स्नातक की उपाधि हासिल की है. बचपन से ही कला और शिल्प में रुचि रखने वाली शिवांगी की मेहनत तब रंग लाई, जब उन्होंने वर्ष 2015 में बस्ती में मंडलीय प्रतियोगिता और फिर वाराणसी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी कला का लोहा मनवाया.