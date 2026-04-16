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संत कबीर नगर: पत्नी की हत्या और बेटे को फावड़े से काटने वाले पिता को उम्रकैद, बच्चों ने ही दी गवाही

संत कबीर नगर: समाज और रिश्तों को झकझोर देने वाले एक गंभीर मामले में संत कबीर नगर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करने और बेटे को फावड़े से काटकर मरणासन्न करने वाले अभियुक्त सई मोहम्मद को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महज ढाई साल के भीतर आए इस त्वरित फैसले ने न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास को और अधिक मजबूत किया है. यह खौफनाक घटना थाना धर्मसिंहवा के ग्राम बढ़या की है, जहाँ एक सिरफिरे शख्स ने अपने ही परिवार को लहूलुहान कर दिया था.

बच्चों ने पिता के खिलाफ गवाही दी: जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव के अनुसार, अभियुक्त सई मोहम्मद का अपनी पत्नी महीरा खातून से पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा था. 6 जुलाई 2023 की रात को पूरा परिवार खाना खाकर सो गया था, तभी रात करीब 1:00 बजे सई मोहम्मद ने एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया. उसने सबसे पहले घर के चैनल गेट को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई भी सदस्य मदद के लिए बाहर न जा सके. इसके बाद उसने घर में रखे फावड़े से सो रही पत्नी और अपने छोटे बेटे इसरार पर जानलेवा हमला बोल दिया.

फावड़े से किया था हमला: हमले के वक्त पास सो रही छोटी बेटी सालेहा की चीख सुनकर जब परिवार के अन्य सदस्य जागे, तो आरोपी फावड़ा लहराते हुए मौके से फरार हो गया. घायल मां और भाई तड़प रहे थे, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद होने के कारण कोई मदद नहीं मिल पा रही थी. ऐसे में सालेहा ने अदम्य साहस दिखाते हुए लोहे की रॉड से दरवाजा तोड़ा और सबको बाहर निकाला. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने महीरा खातून को मृत घोषित कर दिया, जबकि बेटा इसरार महीनों तक अस्पताल में मौत से जूझता रहा.