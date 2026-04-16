संत कबीर नगर: पत्नी की हत्या और बेटे को फावड़े से काटने वाले पिता को उम्रकैद, बच्चों ने ही दी गवाही
संत कबीर नगर कोर्ट ने पत्नी की हत्या और बेटे पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त सई मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 6:15 PM IST
संत कबीर नगर: समाज और रिश्तों को झकझोर देने वाले एक गंभीर मामले में संत कबीर नगर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करने और बेटे को फावड़े से काटकर मरणासन्न करने वाले अभियुक्त सई मोहम्मद को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. महज ढाई साल के भीतर आए इस त्वरित फैसले ने न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास को और अधिक मजबूत किया है. यह खौफनाक घटना थाना धर्मसिंहवा के ग्राम बढ़या की है, जहाँ एक सिरफिरे शख्स ने अपने ही परिवार को लहूलुहान कर दिया था.
बच्चों ने पिता के खिलाफ गवाही दी: जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव के अनुसार, अभियुक्त सई मोहम्मद का अपनी पत्नी महीरा खातून से पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा था. 6 जुलाई 2023 की रात को पूरा परिवार खाना खाकर सो गया था, तभी रात करीब 1:00 बजे सई मोहम्मद ने एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया. उसने सबसे पहले घर के चैनल गेट को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई भी सदस्य मदद के लिए बाहर न जा सके. इसके बाद उसने घर में रखे फावड़े से सो रही पत्नी और अपने छोटे बेटे इसरार पर जानलेवा हमला बोल दिया.
फावड़े से किया था हमला: हमले के वक्त पास सो रही छोटी बेटी सालेहा की चीख सुनकर जब परिवार के अन्य सदस्य जागे, तो आरोपी फावड़ा लहराते हुए मौके से फरार हो गया. घायल मां और भाई तड़प रहे थे, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद होने के कारण कोई मदद नहीं मिल पा रही थी. ऐसे में सालेहा ने अदम्य साहस दिखाते हुए लोहे की रॉड से दरवाजा तोड़ा और सबको बाहर निकाला. अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने महीरा खातून को मृत घोषित कर दिया, जबकि बेटा इसरार महीनों तक अस्पताल में मौत से जूझता रहा.
बच्चों की गवाही से मिली सजा: अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह पेश किए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण गवाही खुद सई मोहम्मद के बच्चों और बहू की रही. चश्मदीद बेटी सालेहा के बयान और बेटे इश्तियाक अहमद की तहरीर ने कानूनी पक्ष को बेहद मजबूत बना दिया था. सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर सई मोहम्मद को दोषी करार दिया. न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है.
ढाई साल में मिला इंसाफ: जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी. ढाई साल के संक्षिप्त समय में न्याय मिलने पर गांव के लोगों और पीड़ित परिवार ने न्यायालय के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है. इस फैसले से समाज में यह कड़ा संदेश गया है कि अपराध चाहे अपनों के खिलाफ ही क्यों न हो, कानून किसी को नहीं बख्शता. फिलहाल दोषी को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया है.
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