संतकबीरनगर में कंबाइन पुल से गिरी; पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मौत, चालक-खलासी की हालत गंभीर
खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र में मगहर कबीर समाधि स्थल के पास अज्ञात वाहन से टक्कर के बाद हुआ हादसा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 3:10 PM IST
संतकबीरनगर : खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार सुबह नेशनल हाईवे पर हुए दुखद सड़क हादसे में गोरखपुर के जहूपुर के कद्दावर नेता देवेंद्र यादव की मौत हो गई. दुर्घटना में दो नवयुवक भी घायल हुए हैं. पुलिस टीम सीसीटीवी कैमरों की मदद से टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है.
कोतवाल सीओ अमित कुमार ने बताया कि गोरखपुर के जहूपुर गांव निवासी देवेंद्र यादव पंजाब से नई कंबाइन मशीन खरीद कर घर लौट रहे थे. शुक्रवार सुबह खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मगहर कबीर समाधि स्थल के पास पीछे से आ रहे किसी तेज रफ्तार वाहन ने कंबाइन में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कंबाइन डिवाइडर और रेलिंग तोड़ते हुए पुल में लटक गई.
दुर्घटना में कंबाइन सवार देवेंद्र यादव पुत्र छोटेलाल यादव की मौके पर ही मृत्यु हो गई. वहीं कंबाइन चला रहे चालक दिनेश राठौर (24) और खलासी सोनपाल कश्यप (27), निवासी सोनपरी (शाहजहांपुर) गंभीर रूप से घायल हो गए. घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस टीम ने घायलों को संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया. जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है. बताया जा रहा कि देवेंद्र यादव क्षेत्र के कद्दावर नेता और सक्रिय जनसेवक थे. उनकी मृत्यु की खबर मिलने पर ब्रह्मपुर ब्लॉक और जहूपुर गांव में मातम छा गया. देवेंद्र यादव के बेटों सतीश-सुजीत और पुत्री का रो रो कर बुरा हाल है. पुलिस ने देवेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.