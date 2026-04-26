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ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त मौलाना के अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर; विदेशी फंडिंग के मिले हैं सबूत

संतकबीरनगर: जिले के खलीलाबाद में मोती नगर मोहल्ले में बने अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. यह मदरसा ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त मौलाना शमशुल होदा द्वारा अवैध रूप से बनवाया गया था. कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद हुई इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा.

SDM हृदय राम तिवारी ने बताया कि मूल रूप से दुधारा थाना क्षेत्र के देवरिया लाल गांव का रहने वाला शमशुल होदा पूर्व में आजमगढ़ के एक मदरसे में शिक्षक था. इसने साल 2007 में ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली थी. मौलाना पर करोड़ों रुपए की संदिग्ध विदेशी फंडिंग और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे थे.

इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए ATS और ED जैसी बड़ी जांच एजेंसियों ने मामले की बारीकी से जांच की. जांच में भारी मात्रा में विदेशी धन के लेन-देन का खुलासा हुआ था. इसी जांच के आधार पर कोतवाली में उसके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कराया गया था. कमिश्नर कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है.