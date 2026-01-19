सपा सांसद ने कहा-भाजपा सरकार में हो रही ब्राह्मणों-निषादों की उपेक्षा, मायावती और संजय निषाद पर कसा तंज
संतकबीरनगर से सपा सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद ने 2027 में ब्राह्मण समाज के साथ मिलकर सरकार बनाने का किया दावा.
संतकबीरनगर : समाजवादी पार्टी के सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद ने भाजपा और निषाद पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है. सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार में ब्राह्मण, निषाद समाज के साथ समेत सभी कमजोर वर्गों की घोर उपेक्षा हो रही है. इसके बावजूद बसपा, निषाद पार्टी जैसे कई राजनीतिक दल भाजपा की भाषा बोलने लगे हैं.
सपा सांसद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समाजवादी पार्टी ने सदैव ब्राह्मण समाज को मान-सम्मान और उचित स्थान दिया है. 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज से कंधे से कंधा मिलाकर सरकार बनाएगी. इस दौरान सपा सांसद ने बसपा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सपा को गुंडों की सरकार कहने वाली पार्टी अब पूरी तरह भाजपा की भाषा बोल रही है. बसपा पूरी तरह भाजपा की बी टीम बन चुकी है.
सपा सांसद प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद पर गंभीर टिप्णियां कीं. उन्होंने कहा कि डॉ. संजय निषाद अपने ही समाज के साथ ठगी कर रहे हैं. संजय निषाद केवल अपने परिवार के सदस्यों को सत्ता के पदों पर बैठाने में जुटे हैं. जबकि गौरवशाली निषाद समाज भाजपा सरकार में उत्पीड़न झेल रहा है. रामायण-महाभारत जैसे महान ग्रंथ निषाद समाज की ही देन हैं. बहरहाल निषाद समाज अब जागरूक हो चुका है. अपने हक-अधिकार के लिए समाजवादी पार्टी व अन्य वर्गों के साथ मिलकर सत्ता में निश्चित ही वापसी करेगी.
