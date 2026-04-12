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​पर्यावरण संरक्षण का संकल्प: 'जल ही जीवन' और 'फिट इंडिया' का संदेश लेकर संतकबीरनगर पहुंचा साइकिल जत्था

संतकबीरनगर : 'जल ही जीवन है' के महत्वपूर्ण संदेश और 'फिट इंडिया' मुहिम के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रविवार को गोरखपुर से चली एक साइकिल यात्रा का संतकबीरनगर के खलीलाबाद में भव्य आगमन हुआ. मॉर्निंग साइकिल क्लब गोरखपुर द्वारा आयोजित इस यात्रा के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित किया गया. सुबह गोरखपुर से प्रस्थान करने के बाद जैसे ही साइकिल जत्था खलीलाबाद पहुंचा, स्थानीय निवासियों और समाजसेवियों ने जोरदार स्वागत किया.

खलीलाबाद पहुंची गोरखपुर की साइकिल यात्रा (Photo Credit : ETV Bharat)

स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से सुशील छापड़िया, सुनील छापड़िया, मयंक छापड़िया और गजपुर के ग्राम प्रधान सुधीर सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक शामिल रहे. स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं के साथ यात्रियों का अभिनंदन किया और इस सामाजिक पहल की सराहना की. इस जागरूकता यात्रा में कुल 12 साइकिल यात्री शामिल हैं. जो पूरे रास्ते लोगों को पानी बचाने और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का संदेश देते हुए पहुंचे हैं.