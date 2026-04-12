पर्यावरण संरक्षण का संकल्प: 'जल ही जीवन' और 'फिट इंडिया' का संदेश लेकर संतकबीरनगर पहुंचा साइकिल जत्था
मॉर्निंग साइकिल क्लब गोरखपुर की ओर से आयोजित यात्रा के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 2:01 PM IST
संतकबीरनगर : 'जल ही जीवन है' के महत्वपूर्ण संदेश और 'फिट इंडिया' मुहिम के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रविवार को गोरखपुर से चली एक साइकिल यात्रा का संतकबीरनगर के खलीलाबाद में भव्य आगमन हुआ. मॉर्निंग साइकिल क्लब गोरखपुर द्वारा आयोजित इस यात्रा के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित किया गया. सुबह गोरखपुर से प्रस्थान करने के बाद जैसे ही साइकिल जत्था खलीलाबाद पहुंचा, स्थानीय निवासियों और समाजसेवियों ने जोरदार स्वागत किया.
स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से सुशील छापड़िया, सुनील छापड़िया, मयंक छापड़िया और गजपुर के ग्राम प्रधान सुधीर सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक शामिल रहे. स्थानीय लोगों ने फूल-मालाओं के साथ यात्रियों का अभिनंदन किया और इस सामाजिक पहल की सराहना की. इस जागरूकता यात्रा में कुल 12 साइकिल यात्री शामिल हैं. जो पूरे रास्ते लोगों को पानी बचाने और शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का संदेश देते हुए पहुंचे हैं.
साइकिल यात्रा दल का नेतृत्व और सहभागिता करने वालों में राजवीर सिंह, पंकज श्रीवास्तव, अरुण बाथवाल, राजन श्रीवास्तव और विक्रम श्रीवास्तव प्रमुख थे. क्लब के सदस्यों ने बताया कि साइकिलिंग न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि यह फिट रहने का सबसे सरल माध्यम भी है. वहीं, बढ़ते जल संकट को देखते हुए 'जल ही जीवन है' के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना इस यात्रा का प्राथमिक लक्ष्य रहा. स्थानीय नागरिकों के उत्साहवर्धन के साथ यह यात्रा अपने अगले पड़ाव की ओर रवाना हुई.
यह भी पढ़ें : दिल्ली में साइकिलिंग करने निकले हजारों लोग, 'फिट इंडिया संडे' का बने हिस्सा
यह भी पढ़ें : योगी बोले, राष्ट्रीय एकता की संदेशवाहक है फ्रीडम मोटर राइडर्स बाइक रैली