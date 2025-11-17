बृजभूषण शरण सिंह ने कहा-जब तक राहुल गांधी नेता बने रहेंगे, बीजेपी जीतती रहेगी, बाबा रामदेव के लिए कही ऐसी बात
संतकबीरनगर के धनघटना में आयोजित द्वाबा महोत्सव में पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने साधा निशाना.
संत कबीरनगर : धनघटा में आयोजित द्वाबा महोत्सव में रविवार को मुख्य अथित के रूप में पहुंचे पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने दंगल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया. इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि नीलमणि ने पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का स्वागत किया. प्रतियोगिता के दौरान पूर्व सांसद ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं.
इस अवसर पर बृजभूषण शरण सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की जीत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर तीखा हमला बोला. मीडिया से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी (BJP) लगातार जीतती रहेगी.
राजनीतिक बयानबाजी के बीच बृजभूषण शरण सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव और उनके उत्पादों पर भी तंज कसा. उन्होंने बाबा रामदेव द्वारा बेचे जा रहे घी की कीमतों को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की है. उन्होंने कहा कि जब तक बाबा रामदेव 600 रुपये प्रति किलो की दर से घी बेचते रहेंगे, तब तक हम उनका विरोध करते रहेंगे. इसके पहले बृजभूषण शरण सिंह ने स्थानीय संस्कृति और खेलकूद को बढ़ावा देने वाले महोत्सव के आयोजकों की प्रशंसा की. साथ ही स्थानीय पहलवानों उत्साह बढ़ाया. बृजभूषण शरण सिंह का कुश्ती के प्रति व्यक्तिगत लगाव है.
