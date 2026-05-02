ETV Bharat / state

सियासी घमासान : विधायक गणेश चौहान के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा-"इस बार भाजपा को डुबो देंगे"

संतकबीरनगर : उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों के तीखे बयान और जुबानी जंग तेज हो गई है. संतकबीरनगर के धनघटा से भाजपा विधायक गणेश चौहान द्वारा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर किए गए तंज का सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चिरपरिचित अंदाज में जवाब दिया है. हाल ही में संतकबीरनगर के धनघटा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गणेश चौहान ने बयान दिया था. जिसमें उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि "राहुल गांधी और अखिलेश यादव जहां भी साथ जाते हैं, वहां सब कुछ डुबो देते हैं." विधायक का इशारा पिछले चुनाव परिणामों और गठबंधन की विफलताओं की ओर था.



मीडिया के सवालों के जवाब देते सपा मुखिया अखिलेश यादव. (Video Credit : ETV Bharat)

मीडिया के सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए पूछा कि यह किस विधानसभा की बात हो रही है. धनघटा विधानसभा क्षेत्र का नाम लिए जाने पर अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस बार हम दोनों मिलकर इस बार उन्हें ही डुबो देंगे. इस बार PDA की ऐसी हवा चली है कि उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी.