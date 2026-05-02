सियासी घमासान : विधायक गणेश चौहान के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा-"इस बार भाजपा को डुबो देंगे"
सपा प्रमुख अखिलेश यादव मीडिया के सवालों के जवाब में किया जीत का दावा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 8:40 AM IST
संतकबीरनगर : उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानों के तीखे बयान और जुबानी जंग तेज हो गई है. संतकबीरनगर के धनघटा से भाजपा विधायक गणेश चौहान द्वारा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी पर किए गए तंज का सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चिरपरिचित अंदाज में जवाब दिया है. हाल ही में संतकबीरनगर के धनघटा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गणेश चौहान ने बयान दिया था. जिसमें उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि "राहुल गांधी और अखिलेश यादव जहां भी साथ जाते हैं, वहां सब कुछ डुबो देते हैं." विधायक का इशारा पिछले चुनाव परिणामों और गठबंधन की विफलताओं की ओर था.
मीडिया के सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए पूछा कि यह किस विधानसभा की बात हो रही है. धनघटा विधानसभा क्षेत्र का नाम लिए जाने पर अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस बार हम दोनों मिलकर इस बार उन्हें ही डुबो देंगे. इस बार PDA की ऐसी हवा चली है कि उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी.
अखिलेश यादव ने अपने बयान में PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे को दोहराते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा. उन्होंने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि जनता का मूड बदल चुका है और धनघटा समेत पूरे प्रदेश में इस बार समीकरण भाजपा के खिलाफ हैं. बहरहाल "डुबो देने वाला" बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. समर्थक इसे 'दो लड़कों' की जोड़ी की वापसी के रूप में देख रहे हैं. वहीं विपक्षी इसे महज एक चुनावी जुमला करार दे रहे हैं.
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