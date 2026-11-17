धमतरी में धूमधाम से मनाई गई संत जलाराम बापा की 227वीं जयंती, भव्य शोभायात्रा में झूम उठा गुजराती समाज
धमतरी में घड़ी चौक पर आतिशबाजी और गरबा की धूम, फूलों व रोशनी से सजे रथ में निकली जलाराम बापा की शोभायात्रा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 11:40 AM IST
धमतरी: संत शिरोमणि जलाराम बापा की 227वीं जयंती धमतरी में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई. इस अवसर पर गुजराती समाज द्वारा शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. भक्ति, उल्लास और धार्मिक आस्था से सराबोर शोभायात्रा का जगह-जगह स्वागत किया गया. शहर के हृदय स्थल घड़ी चौक में आतिशबाजी के बीच बैंड-बाजे की धुन पर समाजजन गरबा नृत्य करते नजर आए. फूलों और आकर्षक रोशनी से सजे रथ में विराजित जलाराम बापा की तस्वीर शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण रही.
जयंती के अवसर पर सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जो समाज भवन पहुंचकर संपन्न हुई. दोपहर में समाजजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, वहीं शाम को भव्य शोभायात्रा निकाली गई. इसके बाद प्रसादी वितरण और महाआरती का आयोजन भी किया गया. पूरे आयोजन के दौरान समाज में उत्सव और भक्ति का माहौल बना रहा.
गुजराती समाज के पूर्व अध्यक्ष दिनेश अंबानी ने बताया कि जलाराम बापा की 227वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. सुबह प्रभात फेरी से लेकर शाम की शोभायात्रा तक समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई. शोभायात्रा का विभिन्न समाजों और संगठनों द्वारा स्वागत किया गया.
समाज की सदस्य कनक शाह ने कहा कि जलाराम बापा संत शिरोमणि थे, जिन्होंने संत रहते हुए भी लोगों की तकलीफों को दूर करने और मानव सेवा को अपना जीवन समर्पित किया. आज समाज उन्हें भगवान के रूप में पूजता है. जयंती के अवसर पर सभी समाजजन मिल-जुलकर उत्सव मना रहे हैं.
शोभायात्रा के स्वागत के लिए महापौर रामू रोहरा भी घड़ी चौक पहुंचे. उन्होंने कहा कि भगवान जलाराम बापा की जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है और धमतरी में भी इसे लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है. यह गुजराती समाज के साथ-साथ सभी समाजों के लिए हर्ष का विषय है. गुजराती समाज के लोगों ने अपनी संस्थानें बंद रखकर उत्सव में भाग लिया, वहीं नगर निगम के पार्षद भी शोभायात्रा के स्वागत के लिए पहुंचे.
जलाराम बापा की जयंती पर धमतरी में श्रद्धा, सेवा और सामाजिक एकता का सुंदर संगम देखने को मिला. भक्ति गीतों, गरबा और भव्य शोभायात्रा के बीच शहर का माहौल पूरी तरह उत्सवमय नजर आया.
कौन थे संत जलाराम बापा
संत जलाराम बापा का जन्म वर्ष 1799 में गुजरात के वीरपुर में हुआ था. वे भगवान श्रीराम के अनन्य भक्त माने जाते हैं. बचपन से ही उनका झुकाव धार्मिक गतिविधियों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की ओर था. उन्होंने अपना जीवन भक्ति, सादगी और परोपकार के कार्यों में समर्पित कर दिया. उनके विचारों में मानव सेवा को विशेष स्थान प्राप्त था.
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