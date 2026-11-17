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धमतरी में धूमधाम से मनाई गई संत जलाराम बापा की 227वीं जयंती, भव्य शोभायात्रा में झूम उठा गुजराती समाज

जलाराम बापा जयंती धमतरी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

धमतरी: संत शिरोमणि जलाराम बापा की 227वीं जयंती धमतरी में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई. इस अवसर पर गुजराती समाज द्वारा शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. भक्ति, उल्लास और धार्मिक आस्था से सराबोर शोभायात्रा का जगह-जगह स्वागत किया गया. शहर के हृदय स्थल घड़ी चौक में आतिशबाजी के बीच बैंड-बाजे की धुन पर समाजजन गरबा नृत्य करते नजर आए. फूलों और आकर्षक रोशनी से सजे रथ में विराजित जलाराम बापा की तस्वीर शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण रही.

जयंती के अवसर पर सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जो समाज भवन पहुंचकर संपन्न हुई. दोपहर में समाजजनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, वहीं शाम को भव्य शोभायात्रा निकाली गई. इसके बाद प्रसादी वितरण और महाआरती का आयोजन भी किया गया. पूरे आयोजन के दौरान समाज में उत्सव और भक्ति का माहौल बना रहा.