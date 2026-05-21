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भोपाल का संत हिरदाराम नगर बना दूसरा जंक्शन, रेलवे ने दी बड़ी सौगात

पश्चिम मध्य रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना में संत हिरदाराम नगर स्टेशन को आधिकारिक रूप से संत हिरदाराम नगर जंक्शन घोषित किया गया है. रेलवे के अनुसार नई लाइन, बायपास और बेहतर रेल नेटवर्क के विस्तार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. स्टेशन का अल्फा कोड SHRN पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन अब स्टेशन की पहचान जंक्शन के रूप में होगी.

भोपाल : राजधानी का संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन अब आधिकारिक तौर पर संत हिरदाराम जंक्शन कहलाएगा. पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मुख्यालय से जारी आदेश के बाद यह स्टेशन राजधानी भोपाल का दूसरा जंक्शन बन गया है. इस फैसले से न सिर्फ रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि व्यापार, परिवहन और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे. इधर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे हुजूर विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भोपाल सांसद आलोक शर्मा का आभार जताया है.

रेलवे ने आदेश किया जारी, इन स्टेशनों के नाम में जुड़ा जंक्शन (Etv Bharat)

यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार जंक्शन बनने के बाद संत हिरदाराम नगर से कई दिशाओं में रेल संचालन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी. इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और ट्रेनों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. जंक्शन बनने के बाद लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव और नई रेल सेवाओं का रास्ता भी आसान हो जाता है. रेलवे द्वारा जारी आदेश में भोपाल के संत हिरादाराम नगर के साथ जबलपुर के कछपुरा और कई अन्य स्टेशनों को भी जंक्शन का दर्जा दिया गया है.

संत हिरदाराम नगर स्टेशन के नाम में जुड़ा 'जंक्शन' (Etv Bharat)

व्यापार और रोजगार को मिलेगी मजबूती

क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार से व्यापारिक गतिविधियों को नई ताकत मिलेगी. माल परिवहन आसान होने से स्थानीय कारोबार को फायदा होगा. इसके साथ ही होटल, ट्रांसपोर्ट, छोटे व्यापार और अन्य सेवाओं में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह फैसला संत नगर क्षेत्र के विकास को नई गति देगा. माना जा रहा है कि बेहतर रेल नेटवर्क, बढ़ती कनेक्टिविटी और नई सुविधाओं के साथ अब यह क्षेत्र भोपाल के प्रमुख विकास केंद्रों में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है.

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विधायक रामेश्वर शर्मा ने बताया ऐतिहासिक फैसला

विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, '' संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) को जंक्शन का दर्जा मिलना पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है. यह सौगात आने वाले समय में नागरिक सुविधाओं और व्यापारिक विकास के नए आयाम स्थापित करेगी.'' उन्होंने याद दिलाया कि उनके प्रयासों से ही पहले इस स्टेशन को रतलाम डीआरएम से हटाकर भोपाल डीआरएम में शामिल किया गया था. साथ ही बैरागढ़ स्टेशन का नाम बदलकर संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन कराया गया. अब अमृत स्टेशन योजना के तहत यहां अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है.