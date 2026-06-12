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संत देवानंद हत्या के आरोपी संतोष का कारनामा: RTU के कर्मचारियों को करता था ब्लैकमेल, वीसी तक को नहीं छोड़ा

संतोष राय की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के भी कई कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है.

Santosh Rai in police custody
पुलिस गिरफ्त में संतोष राय (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 8:08 PM IST

4 Min Read
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कोटा: चन्द्रेसल मठ के युवा संत देवानंद की हत्या के मामले में एडवोकेट संतोष राय को गिरफ्तार किया है. उसके साथ एक सुपारी किलर पुष्पेंद्र भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है. उससे पुलिस पूछताछ में और भी अहम खुलासे हो सकते हैं. संतोष की गिरफ्तारी के बाद राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (आरटीयू) के कई कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है. संतोष की पत्नी आरटीयू की कार्मिक है. संतोष ने यूनिवर्सिटी के कार्मिकों के खिलाफ शिकायत की हुई है, जिसके चलते उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ा. यहां तक की वाइस चांसलर रहे प्रोफेसर को भी उसने नहीं छोड़ा. उसने कई कर्मचारियों की शिकायत कर ब्लैकमेल भी किया. झूठी शिकायतों के चलते कोर्ट ने संतोष पर पेनल्टी भी लगा दी थी.

झूठी शिकायतों के दम पर करता था परेशान: आरटीयू में वीसी रहे प्रोफेसर सीडी प्रसाद का कहना है कि संतोष राय झूठी शिकायतें करता था. वह विश्वविद्यालय के अकादमिक से लेकर फाइनेंस और अन्य सभी डिपार्टमेंट में आरटीआई लगाता रहता था. इससे आरटीयू के भी कई कार्मिक परेशान थे. झूठी शिकायतों के चलते कई कार्मिकों को पेंशन मिलने में समस्या आई थी. रिटायर्ड प्रोफेसर सीडी प्रसाद का कहना है कि संतोष ने उनके संबंध में झूठी शिकायत कर दावा किया था कि उनके दस्तावेज फर्जी हैं. जब सभी दस्तावेजों का सत्यापन करवाया गया, तो सही पाए गए. इसके बाद उनको पेंशन के लाभ मिले थे.

Murder accused Santosh Rai
हत्या आरोपी संतोष राय (ETV Bharat Kota)

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2 साल से अटकी ग्रेच्युटी और पीएल का 45 लाख: आरटीयू से रिटायर्ड प्रोफेसर धीरेंद्र माथुर के साथ भी ऐसा ही हुआ. उनकी भी संतोष राय ने शिकायत कर दी थी. प्रो माथुर का कहना है कि उनके करीब 45 लाख रुपए अटक गए हैं. यह पैसा उनकी ग्रेच्युटी और पीएल का है. जबकि शिकायत प्रोजेक्ट को लेकर थी, जिसे फाइनेंस कमेटी और बोर्ड आफ मैनेजमेंट से अप्रूवल मिल गई थी. उन्होंने कहा कि उन्हें रिटायर हुए 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक यह पैसा नहीं मिला है. संतोष राय की शिकायत पर अधिकारी भी डरते हैं और कोई एक्शन नहीं लेता. उसका झूठ पकड़े जाने पर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता.

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'कोर्ट ने लगा दी थी संतोष पर पेनल्टी': रिटायर्ड प्रोफेसर एके द्विवेदी का कहना है कि संतोष राय की शिकायतों से स्टाफ परेशान हो गया था. इसीलिए न्यायालय में भी उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कार्रवाई की गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने भी उसके खिलाफ हजारों रुपए की पेनल्टी लगा दी थी. वह सब लोगों के पीछे पड़ जाता था. इसीलिए ज्यादातर लोग उसे कतराने लगे थे. आरटीयू के वाइस चांसलर रहे प्रोफेसर एनपी कौशिक का कहना है कि संतोष उनके समय भी काफी शिकायतें करता था. राजभवन में भी शिकायतें पहुंचा देता था. वह किसी को भी नहीं छोड़ता था.

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गाजीपुर से कोटा आकर शुरू किया लोगों को डराने का काम: संतोष राय साल 2012 में कोटा आया था. यहां उनकी पत्नी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में नौकरी कर रही थी. उसने विश्वविद्यालय परिसर में ही अपना आशियाना बना लिया था. उसके बाद उसने सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय के कार्मिकों को ही तंग किया. बीते कुछ सालों से ही वह यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर रहने लगा है. लेकिन इसके बावजूद भी उसका यूनिवर्सिटी में आतंक कम नहीं था. हर किसी नए काम में वह आरटीआई या झूठी शिकायत कर अडंगा लगाता था.

मठ की जमीन और करोड़ों रुपए थी संतोष की नजर: संतोष राय और पुष्पेंद्र पुलिस की हिरासत में है. जबकि इस मामले में मुख्य हत्यारे आदित्य वर्मा की पत्नी जैक्शन जॉर्ज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कोटा पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस की मदद से अन्य आरोपियों को भी पकड़ा है, जिन्हें कोटा लाने पर गिरफ्तार किया जाएगा. वहीं, संतोष राय मठ के बैंक खातों में जमा 4 करोड़ से ज्यादा की रकम को भी हड़पना चाह रहा था. मठ की करीब 700 बीघा जमीन पर भी उसकी नजर थी. इसलिए स्वयं ही मठ का अध्यक्ष बन गया था.

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ACCUSED BLACKMAILED RTU OFFICIALS
SANTOSH USED TO HARASS RTU OFFICIAL
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