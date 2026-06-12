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संत देवानंद हत्या के आरोपी संतोष का कारनामा: RTU के कर्मचारियों को करता था ब्लैकमेल, वीसी तक को नहीं छोड़ा

पुलिस गिरफ्त में संतोष राय ( ETV Bharat Kota )