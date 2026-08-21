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इलाहाबाद विवि में गूंजे संस्कृत के श्लोक, 25 अगस्त तक चलेगा संस्कृत सप्ताह महोत्सव

प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में 19 अगस्त से 7 दिवसीय 'संस्कृत सप्ताह महोत्सव' शुरू हो गया है. कुलपति प्रो. संगीता श्रीवास्तव के संरक्षण और विभागाध्यक्ष प्रो. अनिल प्रताप गिरि के निर्देशन में आयोजित ये समारोह 25 अगस्त तक चलेगा. पहले दिन उद्घाटन के साथ ही श्लोक-पाठ और संस्कृत निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 200 से अधिक छात्र-छात्राओं और शोधार्थियों ने हिस्सा लिया.

हफ्ते भर चलेंगी प्रतियोगिताएं: विभागाध्यक्ष प्रो. अनिल प्रताप गिरि ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए सभी कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया. वहीं पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. प्रयाग नारायण मिश्र ने परिसर में संस्कृतमय माहौल बनाने पर जोर दिया. 25 अगस्त तक चलने वाले इस महोत्सव में श्लोक गायन, निबंध लेखन, संस्कृत गीत, संभाषण, पोस्टर मेकिंग (पत्रक निर्माण), शास्त्र वाचन और रंगोली जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.

पहले दिन हुई ये एक्टिविटीज़: श्लोक-पाठ प्रतियोगिता: इसके निर्णायक मंडल में डॉ. निरूपमा त्रिपाठी, डॉ. तेज प्रकाश, डॉ. मीनाक्षी जोशी और डॉ. सतरुद्र प्रकाश शामिल रहे. प्रतियोगिता का संयोजन डॉ. रश्मि यादव और डॉ. रजनी गोस्वामी ने किया, जबकि संचालन डॉ. ललित कुमार ने संभाला.