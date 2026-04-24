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Sanskrit Board Result: 10वीं में सृष्टि दीक्षित और 12वीं में रजनीश यादव ने किया टॉप, छात्र यहां देखें अपना रिजल्ट

10वीं में सृष्टि दीक्षित 94.43 प्रतिशत और 12वीं में रजनीश यादव ने 89.36 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं.

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Sanskrit Board Result: 10वीं में सृष्टि दीक्षित और 12वीं में रजनीश यादव ने किया टॉप (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 6:44 PM IST

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Updated : April 24, 2026 at 7:04 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश मध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा पूर्व मध्यमा द्वितीय (10वीं), उत्तर मध्यमा प्रथम (11वीं) और उत्तर मध्यमा द्वितीय (12वीं) का शुक्रवार को परिणाम घोषित कर दिया गया. अभ्यर्थी अपना रिजल्ट माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.upmssp.com पर ऑनलाइन देख सकते हैं. पूर्व मध्यमा द्वितीय 10वीं में कन्नौज की सृष्टि दीक्षित 94.43 प्रतिशत अंक पाकर उत्तर प्रदेश के टॉपर घोषित की गईं. सेकंड टॉपर के रूप में 94.29 प्रतिशत अंकों के साथ खुशबू सरोज ने जिला का नाम रोशन किया है. प्रियंका सरोज और मुलायम सिंह यादव को 93.29 फीसद अंक मिले. दोनों ही संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर रहे. परीक्षार्थी प्रतापगढ़ निवासी हैं.

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परिषद की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर मध्यमा द्वितीय कक्षा 12 में रजनीश यादव ने 89.36 फीसद अंक पाकर उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. दूसरे स्थान पर 85.64 फीसद अंक के साथ वंशिका श्रीवास्तव रहीं. रजनीश, वंशिका और काजल तीनों ही प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं. संस्कृति अमरोहा निवासी हैं. काजल को जय गुरुदेव संस्कृत माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने के दौरान प्रोत्साहित किया गया और उन्होंने 85.43 फीसद हासिल किए, जबकि जेपी नगर की रहने वाली संस्कृति ने 85.43% अंक हासिल किए. दोनों के समान अंक हैं. पूर्व मध्यमा द्वितीय परीक्षा में कुल 21,915 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हुए थे. इनमें से 21,017 संस्थागत और 808 व्यक्तिगत परीक्षार्थी थे. 16,615 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी. उनमें 15,941 संस्थागत और 674 व्यक्तिगत थे. कुल 14,429 संस्थागत और 600 व्यक्तिगत, कुल 15,029 परीक्षार्थी पास हुए. संस्थागत में 95.96% और व्यक्तिगत में 94.786 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं. कुल रिजल्ट 95.91 फीसद है. 11,340 छात्र और 3,689 छात्राएं हैं. छात्रों का पासिंग फीसद 95.68 और छात्राओं का 96.64 है.

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इसके अलावा उत्तर मध्यमा परीक्षा प्रथम में कुल 19,745 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हुए थे. उनमें संस्थागत 19,116 और व्यक्तिगत 629 परीक्षार्थी थे. कुल 15,746 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी. इनमें 15,240 संस्थागत और 506 व्यक्तिगत परीक्षार्थी थे. उनमें से 13,589 संस्थागत और 439 व्यक्तिगत कुल 14,028 परीक्षार्थी पास हुए. संस्थागत परीक्षार्थियों का पास होने का फीसद 94.45 और व्यक्तिगत 93% रहा. इस परीक्षा में कुल 94.40 फीसद परीक्षार्थी पास हुए. उत्तर मध्यमा प्रथम की परीक्षा में 10,420 बालक और 3,608 बालिकाएं पास हुई हैं. बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.62 रहा, जबकि बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.33 है.

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Last Updated : April 24, 2026 at 7:04 PM IST

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