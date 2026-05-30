सांसद खेल उत्सव कैंप का आगाज, भाग ले रहे 600 खिलाड़ी

सांसद खेल उत्सव कैंप का आगाज, भाग ले रहे 600 खिलाड़ी
इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है.
Published : May 30, 2026 at 7:08 PM IST
कोटपुतली-बहरोड़: जिले में सांसद खेल उत्सव के तहत समर कैंप का आगाज हुआ. इसमें 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, देश के युवा विभिन्न खेलों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं. कैंप में प्रशिक्षण से खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरेगी. इस मौके पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तथा वन मंत्री संजय शर्मा मौजूद थे.
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज का युवा पहले की तुलना में अधिक जागरूक, प्रतिभाशाली और मेहनती है. सांसद खेल उत्सव का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है. यादव ने बताया कि खेल उत्सव के दूसरे चरण में 600 खिलाड़ियों का चयन किया है. इनको विभिन्न खेलों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे ताकि भविष्य के लिए बेहतर तैयार हो सकें. उन्होंने विश्वास जताया कि इनमें कई खिलाड़ी आने वाले समय में राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बनाएंगे.
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खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि केंद्रीय मंत्री यादव का युवाओं को खेलों से जोड़ने का अभियान प्रशंसनीय है. सांसद खेल उत्सव से खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मंच मिल रहा है. इस आयोजन में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं. राठौड़ ने युवाओं को जीवन में कभी हार नहीं मानने का संदेश दिया. राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2030 या 2036 में भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करे. यह सपना साकार होता है तो देश के युवाओं को विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर मिलेगा.
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