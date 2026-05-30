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सांसद खेल उत्सव कैंप का आगाज, भाग ले रहे 600 खिलाड़ी

कोटपुतली-बहरोड़: जिले में सांसद खेल उत्सव के तहत समर कैंप का आगाज हुआ. इसमें 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, देश के युवा विभिन्न खेलों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं. कैंप में प्रशिक्षण से खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरेगी. इस मौके पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तथा वन मंत्री संजय शर्मा मौजूद थे.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज का युवा पहले की तुलना में अधिक जागरूक, प्रतिभाशाली और मेहनती है. सांसद खेल उत्सव का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है. यादव ने बताया कि खेल उत्सव के दूसरे चरण में 600 खिलाड़ियों का चयन किया है. इनको विभिन्न खेलों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे ताकि भविष्य के लिए बेहतर तैयार हो सकें. उन्होंने विश्वास जताया कि इनमें कई खिलाड़ी आने वाले समय में राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान बनाएंगे.