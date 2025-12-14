25 दिसंबर को रांची में होगा सांसद खेल महोत्सव का समापन, गिल्ली-डंडा, रस्साकसी और पिट्टो जैसे खेलों का भी होगा आयोजन
रांची के ओटीसी ग्राउंड में सांसद खेल महोत्सव का समापन होगा. रांची सांसद संजय सेठ ने इसकी जानकारी दी.
रांची: राजधानी रांची में चल रहे सांसद खेल महोत्सव का 25 दिसबंर को समापन होगा. 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की 101वीं जयंती है. इसी दिन रांची के ओटीसी ग्राउंड में समापन समारोह आयोजित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से 21 सितंबर 2025 को रांची में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई थी. रांची सांसद संजय सेठ ने इसकी जानकारी दी.
सांसद संजय सेठ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुरूप हम अपने परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने की योजना के तहत सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह के दिन अपने परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, पिट्टो और रस्साकशी का भी आयोजन करेंगे. उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को देशभर में सांसद खेल प्रतियोगिता का समापन होगा. उस दिन पीएम मोदी भी ऑनलाइन जुड़ेंगे. उनका संबोधन होगा और जहां उनकी इच्छा होगी वहां के खिलाड़ियों के साथ वह बातचीत भी करेंगे. इसी दिन फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल भी खेला जाएगा.
सांसद खेल महोत्सव में अबतक हुए इवेंट्स का सांसद संजय सेठ ने जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सभी आयोजन बेहद भव्य रहे हैं. पूरे उत्साह के साथ खिलाड़ियों और युवाओं ने अपनी भागीदारी निभाई है. उन्होंने कहा कि 21 सितंबर को भव्य साइक्लोथन का आयोजन हो या मैराथन या फिर फुटबॉल महासंगम का आयोजन, सभी में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया. यह दर्शाता है कि हमारे युवा, हमारे खिलाड़ी और झारखंड खासकर, रांची के लोग अपने लाडले प्रधानमंत्री की कही बातों को किस उत्साह के साथ सफल बनाने में लग जाते हैं. संजय सेठ ने कहा कि आज भी नामकुम में सांसद खेल महोत्सव के तहत लॉन बॉल इवेंट्स और सिल्ली-रांची में तीरंदाजी के इवेंट्स हो रहे हैं. मोरहाबादी में वुशु के इवेंट्स भी हो रहे हैं.
उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत 20-21 दिसम्बर को मोरहाबादी मैदान में कबड्डी का आयोजन होगा, जिसमें रांची संसदीय क्षेत्र की 100 टीमें हिस्सा लेंगी. वहीं 24 दिसंबर को मोरहाबादी फुटबॉल मैदान में एथलेटिक्स के इवेंट्स होंगे, जिसमें लांग जंप, शार्ट पुट, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर और 05 किलोमीटर की दौड़ जैसे कई इवेंट्स होंगे. जिसमें 2000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे.
संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री की इच्छा है कि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों में ज्यादा से ज्यादा पदक जीतें. सांसद खेल महोत्सव उसमें सहायक बनेगा. उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर को ओटीसी ग्राउंड में ही रांची शहरी एवं ग्रामीण भाजपा के बीच फुटबॉल एवं क्रिकेट के दोस्ताना मैच खेले जाएंगे.
रांची सांसद ने बताया कि सांसद कला महोत्सव के तहत रांची संसदीय क्षेत्र के ही 50 विद्यालयों एवं सामान्य बच्चों को मिलाकर कुल 20,235 प्रतिभागियों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया. ऑपेरशन सिंदूर और पीएम मोदी के सैन्य प्रेम विषय पर बनाये पेंटिंग को जब पीएम और डिफेंस मिनिस्टर ने देखा तो खूब प्रशंसा की. अब उन्हीं पेंटिंग्स में से सर्वश्रेष्ठ पेंटिग्स की प्रदर्शनी 17-18 दिसंबर को दिल्ली में लगाई जाएगी.
सांसद संजय सेठ के साथ झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मधुकांत पाठक और पूर्व राज्यसभा सांसद अजय मारू भी उपस्थित रहे. मधुकांत पाठक ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव वास्तव में ओलंपिक के मोटो वाक्य को आत्मसात करता है. जो यह प्रेरित करता है कि खेल और खेल भावना को हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक लेकर जाएं. आज लॉन बॉल के एक इवेंट्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक ग्रामीण क्षेत्र से आया नया लड़का, नेशनल चैंपियन को जब हरा देता है तो अंदाजा लगाइए कि कैसे छुपी हुई खेल प्रतिभा को बड़ा फलक मिल जाता है.
