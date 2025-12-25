ETV Bharat / state

खेलों का महाकुंभ: 80 हजार प्रतिभाओं ने सांसद खेल महोत्सव में बनाया नया इतिहास

समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में पीछे नहीं रहेगा. यह समापन नई शुरुआत है.

Sansad Khel Mahotsav
विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देते सीएम शर्मा (Etv Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 25, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
जयपुर: जयपुर के एसएमएस इंडोर स्टेडियम में गुरुवार को सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह आयोजित हुआ. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से वर्चुअल संवाद करते हुए उनके उत्साह और प्रदर्शन की सराहना की. उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव जैसे आयोजन जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने का काम करते हैं और इसका प्रभाव दूरगामी होता है. प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक फिटनेस बढ़ाते हैं, बल्कि अनुशासन, टीमवर्क और आत्मविश्वास भी सिखाते हैं. उन्होंने युवाओं से खेल को करियर के रूप में अपनाने और निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया.

समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे. उन्होंने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया. कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों ने अपने अनुभव साझा किए और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की. आयोजन में जनप्रतिनिधि, खेल संघों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे.

आज सुशासन दिवस है: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज सुशासन दिवस है. उन्होंने कहा कि आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है और उनका खेलों के प्रति काफी लगाव था. सांसद खेल महोत्सव के लिए पीएम मोदी ने युवाओं को प्रेरित किया है और इस महोत्सव ने गांव और कस्बे के खिलाड़ियों को मंच उपलब्ध कराया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सफल खिलाड़ी के पीछे हार की फेहरिस्त भी होती है, लेकिन हार से सीखकर जीतने वाला ही असली खिलाड़ी होता है. उन्होंने कहा कि राजस्थान का कोई भी खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में पीछे नहीं रहेगा. यह समापन एक नई शुरुआत है.

80 हजार खिलाड़ियों ने भाग लिया: सितंबर में शुरू हुए इस खेल महाकुंभ में ऐसा पहली बार हुआ है, जब शहर की हर गली-मोहल्ले और हर कोने से लोगों की भागीदारी रही. इसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय खेलों के साथ-साथ खो-खो, सतोलिया, रस्साकशी, मटका दौड़, नींबू-चम्मच दौड़ और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों में करीब 80 हजार लोगों ने भाग लिया.

