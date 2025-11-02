पलामू में सांसद खेल महोत्सव की हुई शुरुआत, पहले दिन हाफ मैराथन का आयोजन
पलामू में सांसद खेल महोत्सव का आगाज हो गया है. इस दौरान कई प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी.
पलामूः रविवार से पलामू में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई. खेल महोत्सव के पहले दिन हाफ मैराथन का आयोजन किया गया. जिसमें पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम समेत कई हस्तियों ने भाग लिया है.पलामू के शिवाजी मैदान से लेकर पुलिस लाइन तक मैराथन की दौड़ हुई.सांसद खेल महोत्सव 14 दिसंबर तक चलेगा और उसी दिन विजेता प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया जाएगा.
हाफ मैराथन के लिए युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन
हाफ मैराथन के लिए पलामू और गढ़वा में 10 हजार से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. खेल महोत्सव में फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कराटे, कबड्डी, खोखो समेत कई प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. विजेता प्रतिभागियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा.
खेल प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास
इस संबंध में पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने बताया कि खेल महोत्सव के माध्यम से प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास है. खेल महोत्सव के माध्यम से पलामू और गढ़वा के इलाके के युवाओं को जोड़ना है. खेल महोत्सव से जुड़े हुए आयोजन पलामू और गढ़वा में होने हैं. वहीं रविवार को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तरफ से रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. जिसे पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने संबोधित किया.
सांसद ने राष्ट्रीय पदयात्रा की दी जानकारी
इस मौके पर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक राष्ट्रीय पदयात्रा होनी है. इस पदयात्रा में प्रत्येक जिले से दो-दो प्रतिभागी भाग लेंगे.सांसद ने कहा कि राष्ट्रीय पद यात्रा को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. राष्ट्रीय एकता समेत कई बिंदुओं पर निबंध लेखन और रील्स बनाना है.
