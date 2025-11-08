ETV Bharat / state

पंचकूला में मैराथन से ‌‌सांसद खेल महोत्सव की शुरूआत, राज्यसभा सांसद ने हरी झंडी दिखाकर खुद भी लगाई दौड़

यातायात बाधित होने से लोग परेशान: सेक्टर-3 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम से शुरू हुई मैराथन में शामिल लोग पंचकूला शहर के अलग-अलग सेक्टरों की डिवाइडिंग रोड पर दौड़ते दिखाई दिए. नतीजतन सड़क पर सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही कई जनमार्ग आमजन के लिए बंद किए थे. वहीं, मैराथन अपने निर्धारित समय से काफी देर से शुरू हुई, इस कारण लोगों को ट्रैफिक बाधित होने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस दौरान आम लोगों और ट्रैफिक पुलिस उलझते हुए भी दिखाई दी. हालांकि, लोगों की सुविधा के लिए पुलिस ने गत दिवस ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की थी. जारी एडवाइजरी में एसीपी ट्रैफिक सुरेंद्र सिंह ने मैराथन का रूट बताया था. मैराथन अपने निर्धारित रूट ताऊ देवी लाल स्टेडियम से शुरू होकर घग्गर पुल, डंपिंग ग्राउंड से होते हुए सेक्टर-27 आर्मी सोसाइटी और फिर यू-टर्न लेकर वापिस ताऊ देवी लाल स्टेडियम में पूरी हुई.

राज्यसभा सांसद ने भी लगाई दौड़: राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाने के बाद खुद भी दौड़ लगाई. इस दौरान उनके साथ भाजपा के अन्य नेता और कार्यकर्ताओं समेत आम लोग भी दौड़ते दिखाई दिए. रेखा शर्मा काफी देर तक दौड़ लगाती गई, जिस दौरान सभी एक-दूसरे का जोश भी बढ़ाते दिखे.

पंचकूला: अंबाला निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पंचकूला से भाजपा ने आज 'सांसद खेल महोत्सव' की शुरूआत की. महोत्सव की शुरूआत पंचकूला सेक्टर-3, ताऊ देवी लाल स्टेडियम में मैराथन से की गई. इसमें बच्चे-बड़े और महिलाओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया. राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई.

ये मार्ग रखे गए बंद: मैराथन की शुरूआत से पहले सेक्टर-3/21, हाईवे कट से ताऊ देवी लाल स्टेडियम की ओर आने-जाने वाला मार्ग पूरी तरह बंद रखा गया. इसके साथ ही सेक्टर-21 की ओर से स्टेडियम की दिशा में यातायात को प्रतिबंधित रखा गया. इसी तरह सेक्टर-23 से डंपिंग ग्राउंड, गोल चक्कर की ओर जाने वाले मार्ग को भी बंद रखा गया. एनएच-7 से ताऊ देवी लाल स्टेडियम और डंपिंग ग्राउंड की ओर जाने वाला रास्ता और महाराणा प्रताप चौक, अम्बेडकर चौक और पीर मुच्छला के समीप घग्गर नदी पर बना नया पुल भी बंद रखा गया. इसके अलावा सेक्टर-26/27 हर्बल पार्क के साथ सटी सड़क पर भी यातायात प्रतिबंधित रहा. ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों से गत दिवस जारी एडवाइजरी के साथ अपील की गई थी कि वाहन चालक उक्त रास्तों का उपयोग न करें. लेकिन कामकाजी सहित अन्य लोग अपनी-अपनी ड्यूटी पर जाने की विवशता के चलते उक्त मार्गों पर पहुंचे तो यातायात व्यवस्था बाधित होने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

पीएम के मार्गदर्शन से फिट इंडिया और खेलो इंडिया का आह्वान: राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 11 वर्षों से फिट इंडिया और खेलो इंडिया का आह्वान किया है." उन्होंने कहा कि "आज देश भर के भाजपा के सभी सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं. इसी कड़ी में आज अंबाला निर्वाचन क्षेत्र में महोत्सव का शुभारंभ किया गया है." सांसद रेखा शर्मा ने इस सांसद खेल महोत्सव के आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद भी प्रकट किया. उन्होंने कहा कि "इस महोत्सव का आयोजन अंबाला और यमुनानगर में भी किया जाएगा. उन्होंने बताया कि महोत्सव का समापन 24-25 दिसंबर को पंचकूला शहर में ही किया जाएगा."

खेल समज को जोड़ने का मजबूत माध्यम: सांसद रेखा शर्मा ने कहा "समाज को जोड़ने के लिए खेल एक मजबूत माध्यम है." उन्होंने बताया कि "लोग स्वयं आकर इस महोत्सव के भागीदार बनने की इच्छा जता रहे हैं. लोगों की भागीदारी से ही यह आयोजन सफल हुआ." सांसद ने कहा कि "खेलों में जात-पात और धर्म नहीं पूछा जाता है. टीम एक होती है और एकता का पाठ सीखने के लिए खेल एक मजबूत माध्यम है. इसी कारण देश की गली-गली में यह खेल महोत्सव होने जा रहा है." उन्होंने कहा कि "जिन युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर नहीं मिलते, उन सभी को इससे मौका मिलेगा. इससे नई प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता हुआ भी देखा जा सकेगा."

प्रधानमंत्री को पंचकूला से बेहद प्यार: सांसद रेखा शर्मा ने प्रधानमंत्री के इसी महीने प्रदेश में आने के सवाल पर कहा कि "प्रधानमंत्री का हरियाणा से खास लगाव है, क्योंकि उन्होंने यहां अपने 6-7 वर्ष बिताए हैं." उन्होंने कहा कि "हरियाणा का बच्चा-बच्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहता है. हर कोई उनके आने के इंतजार में पलक-पावड़े बिछा कर बैठा है."