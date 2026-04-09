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सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला के जरिए कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने में जुटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री

रांची के ऑड्रे हाउस में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है.

Sansad Cultural Festival
सांसद सांस्कृतिक महोत्सव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 8:12 PM IST

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रांची : झारखंड में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजधानी में आगामी 1 मई से भव्य सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जायेगा. ऑड्रे हाउस में तीन दिनों तक चलने वाले सांसद सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मीडियाकर्मियों को जानकारी दी.

संजय सेठ ने कहा कि रांची शहर में पहली बार इस स्तर का सांस्कृतिक आयोजन होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी और पारंपरिक कला-संस्कृति को बढ़ावा देना है. उन्होंने खास तौर पर “दीदी” समूहों का जिक्र करते हुए कहा कि वे इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही हैं और इस महोत्सव के जरिए उन्हें अपने उत्पादों को हजारों लोगों तक पहुंचाने का बड़ा मंच मिलेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में आर्ट्स और कल्चर को नई पहचान देने के लिए ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केंद्रों को विकसित किया जाएगा ताकि दिल्ली की तर्ज पर यहां भी नाटक, ड्रामा और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का नियमित आयोजन हो सके.

जानकारी देते रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ (Etv Bharat)

सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में लगेंगे कई स्टॉल

सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जिनमें झारखंडी व्यंजनों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि लोग स्थानीय स्वाद और संस्कृति का अनुभव कर सकें. इस महोत्सव में रांची संसदीय क्षेत्र के 50 से अधिक स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अपनी सहभागिता निभाएंगे. प्रतियोगिता में सामूहिक लोक गीत नृत्य, शास्त्रीय, जनजातीय नृत्य, नाटक आदि शामिल होंगे.

इस मौके पर पद्मश्री मुकुंद नायक ने कहा कि झारखंड की पारम्परिक कला और संस्कृति की पहचान को और अधिक महत्व प्रदान करने के लिए यह आयोजन महत्वपूर्ण है. महोत्सव में तरह तरह के कंपटीशन होंगे जिनके विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों और संकल्प के तहत ही यह आयोजन किया जा रहा है.

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