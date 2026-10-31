फर्रुखाबाद का संकिसा; तथागत बुद्ध और बौद्ध आस्था का पौराणिक तीर्थस्थल, यहां पहुंचते हैं देश विदेश के अनुयायी
पढ़ें प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता आलोक दुबे की विशेष खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 11:48 AM IST|
Updated : October 31, 2026 at 12:35 PM IST
फर्रुखाबाद : संकिसा बौद्ध परंपरा में उन स्थलों में गिना जाता है जिन्हें बुद्ध के जीवन और यात्रा से जोड़ा जाता है, यहां का ऊंचा टीला, अशोककालीन हाथी शीर्ष वाला स्तंभ और आसपास बिखरे अवशेष इसी महत्व की निशानी माने जाते हैं. यही कारण है कि देश-विदेश से बौद्ध अनुयायी यहां पहुंचते हैं. खास तौर पर अक्टूबर में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस (14 अक्टूबर) के मौके पर बड़ी भीड़ उमड़ती है.
संकिसा सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, पौराणिक परंपराओं और बौद्ध संस्कृति का अत्यंत दुर्लभ और पवित्र संगम है. इसे दुनियाभर के बौद्ध अनुयायियों द्वारा अष्ट महास्थानों (आठ प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलों) में गिना जाता है. फर्रुखाबाद मुख्यालय से पश्चिम दिशा में काली नदी के तट के पास बसा संकिसा (प्राचीन नाम- संकश्य नगर या संकत्सा) अपने आंचल में सदियों का इतिहास समेटे हुए है. यह वह पवित्र भूमि है जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक बौद्ध जगत के केंद्र में रही है.
पौराणिक और बौद्धिक महत्व : बौद्ध ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार संकिसा अलौकिक स्थल है. जहां भगवान गौतम बुद्ध त्रायस्त्रिंश (स्वर्ग) से अपनी माता महामाया को अभिधम्म का उपदेश देने के बाद स्वर्ण सीढ़ी (रत्न सीढ़ी) के सहारे पृथ्वी पर अवतरित हुए थे. इस घटना को बौद्ध इतिहास में 'देवता उतरण उत्सव' के रूप में देखा जाता है. इसके अलावा भविष्य पुराण और जातक कथाओं में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है कि भविष्य में मैत्रेय बुद्ध का जन्म भी इसी पवित्र धरती पर होगा.
रामायण काल से जुड़ाव : संकिसा का इतिहास केवल बौद्ध काल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख त्रेतायुग यानी रामायण काल में भी मिलता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार तब इसे 'संकश्य नगर' कहा जाता था. राजा जनक ने यहां के राजा सुधन्वा को पराजित कर इस नगर को अपने छोटे भाई कुशध्वज को सौंप दिया था.
सम्राट अशोक का ऐतिहासिक साम्राज्य और पुरातत्व : तथागत के महापरिनिर्वाण के पश्चात मौर्य सम्राट अशोक ने इस स्थल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को समझते हुए यहां कई भव्य निर्माण करवाए. सम्राट अशोक ने यहां एक विशाल स्तूप और अपना प्रसिद्ध स्तंभ स्थापित किया था. इस स्तंभ का शीर्ष हिस्सा (हाथी की आकृति वाला अवशेष) आज भी यहां सुरक्षित है, जिसे देखने के लिए देश-विदेश से इतिहासकार आते हैं.
पुनरुद्धार का इतिहास : समय के प्रभाव और उपेक्षा के कारण यह प्राचीन नगर खंडहरों और टीलों में तब्दील हो गया था और इसे 'बसंतपुर' कहा जाने लगा था. 19वीं सदी में प्रसिद्ध पुरातत्वविद् सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने चीनी यात्रियों (फाह्यान और ह्वेनसांग) के यात्रा वृत्तांतों की मदद से इस ऐतिहासिक स्थल की खोज की और दुनिया को इसके गौरवशाली अतीत से अवगत कराया.
वैश्विक बौद्ध पर्यटन का केंद्र : आज संकिसा सिर्फ एक गांव या कस्बा नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर चमकता हुआ बड़ा बौद्ध तीर्थ स्थल बन चुका है. यहां म्यांमार, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, भूटान और चीन जैसे तमाम देशों के बौद्ध विहार और मंदिर बने हुए हैं. पर्यटकों और श्रद्धालुओं को यहां के शांत वातावरण, भव्य बुद्ध विहारों और प्राचीन टीलों की वास्तुकला में एक गहरी आत्मिक शांति का अनुभव होता है.
धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के आयोजन में आगरा से पहुंचीं पर्यटक मनोरमा बौद्ध ने बताया कि गौतम बुद्ध की करुणा है, इसलिए हम लोग यहां पर आए हैं. व्यवस्थाओं में कुछ खामियां हैं, लेकिन यह पावन जगह है. यहां आने वाले लोग आस्था की वजह से आते हैं. विदेशी लोग भी खूब आते हैं. ऐसे में सरकार को सुविधाओं के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए.
म्यांमार से आई विदेशी पर्यटक सु और उनके साथी ने बताया कि हम लोग यहां अच्छा अनुभव कर रहे हैं. हम पहली बार संकिसा आए हैं. अशोक किंग, एलीफेंट देख कर अद्भुत अनुभव हुआ. यह हिस्टोरिकल साइड है. यहां पर कुछ खामियों सुधार की आवश्यकता है. ओवरऑल व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं.
श्रीलंका निवासी भांतेश ने बताया कि संकिसा में रहना उनके लिए गर्व की बात है. हम भंते हैं, हम यहां पूजा-पाठ करते हैं और लोगों को संकिसा की महत्ता के बारे में जानकारी देते हैं. यहां सालभर पर्यटकों और अनुयायियों का आना-जाना लगा रहता है. विदेशी पर्यटक सर्दी और गर्मी के दिनों में कम आते हैं. अगस्त से नवंबर के बीच में विदेशी लोगों के संख्या बढ़ जाती है. पहले के मुकाबले सुविधाएं भी बढ़ी हैं. गवर्नमेंट की साइट पर सारी जानकारी उपलब्ध है. ज्यादातर व्यवस्थाएं निशुल्क हैं. श्रीलंका मंदिर की स्थापना संकिसा में 1995 में हुई थी.
स्थानीय निवासी शालिनी शाक्य ने बताया कि 10 साल से यहां काफी बदलाव हुआ है. संकिसा बौद्ध तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद दिन ब दिन डेवलपमेंट हो रहा है. मंदिर निर्माण, सड़क निर्माण, पार्क आदि डेवलप किए जा रहे हैं. अब रोजाना 100 से 50 पर्यटक आते हैं. विदेश से 200 से 300 पर्यटक आते रहते हैं. पानी, शौचालय, सड़कों की व्यवस्था पर काफी ध्यान दिया जा रहा है.
स्थानीय निवासी लालाराम ने बताया कि पहले के मुकाबले काफी परिवर्तन आया है. विदेशियों के मंदिर बनने के बाद तीर्थ स्थल गुलजार रहने लगा है. टाउन एरिया बनने के बाद से संकिसा की तरक्की हो रही है. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं.
स्थानीय निवासी पुजारी वेद प्रकाश ने बताया कि संकिसा भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है. श्वेत हाथी ने दर्शन दिया था. जब वह मां के गर्भ में थे जो पाली भाषा में लिखा हुआ है. दलाई लामा ने इसका अनुवाद भी किया था. एक तरफ लिखा है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी यानी अशोक का दूसरा नाम दूसरी तरफ बुद्ध के जन्म का प्रतीक तीन ईसा पूर्व मैं स्थापित कराया गया. यहां 56 देशों से लोग आते हैं. धम्म चक्र परिवर्तन दिवस पर खूब भीड़ उमड़ती है.
जिला पर्यटन सूचना अधिकारी डॉ. एम. मकबूल ने बताया कि संकिसा में पर्यटन विभाग की ओर से पूर्व में कई कार्य किए गए हैं. तीर्थ स्थल विकसित करने के लिए जमीन भी क्रय की गई है. टूरिज्म का लैंड बैंक डेवलप करने का प्रयास लगातार किए जा रहे हैं. लगभग 9 करोड़ धनराशि स्वीकृत की गई है. जिस पर जापानी टेंपल, श्रीलंका टेंपल, म्यांमार का टेंपल और उसके अलावा बौद्ध पुस्तकालय के काम चल रहे हैं.
एसडीएम सदर संजय कुमार ने बताया कि संकिसा में शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रत्येक वर्ष बड़ा ही भव्य, दिव्य ऐतिहासिक मेला आयोजित होता है. इस वर्ष में 25 -26 अक्टूबर यह मेला का आयोजन किया जा रहा है. यह मेला हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का एक संयुक्त मेला है. मेले में सारी व्यवस्था प्रशासनिक देखरेख में की जाती है. हर साल करीब 10 हजार विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. मेले में करीब एक से डेढ़ लाख लोग आते हैं.
जिलाधिकारी डॉ.अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि मेला परिसर में आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, आवागमन, भीड़ प्रबंधन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है. इस बार संकिसा में 86वां बौद्ध महोत्सव मनाया जा रहा है.
बाल्मीकि जयंती के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने धम्मालोको बौद्ध विहार प्रांगण में आयोजित 86वें बौद्ध महोत्सव संकिसा (बौद्ध मेला) में प्रतिभाग किया. उप मुख्यमंत्री ने संकिसा स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का पूजन-अर्चन किया.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि संकिसा एक पवित्र एवं ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थस्थल है. बौद्ध मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध अपनी माता को उपदेश देने के बाद इसी स्थान पर स्वर्ग से अवतरित हुए थे. यह घटना बौद्ध धर्म में विशेष महत्व रखती है. सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों की ऐतिहासिक परंपरा और संकिसा के अचल स्तूप की विशिष्टता का उल्लेख करते हैं. केंद्र एवं प्रदेश सरकार धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है.
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