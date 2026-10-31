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फर्रुखाबाद का संकिसा; तथागत बुद्ध और बौद्ध आस्था का पौराणिक तीर्थस्थल, यहां पहुंचते हैं देश विदेश के अनुयायी

फर्रुखाबाद संकिसा का पौराणकि महत्व. ( Photo Credit : ETV Bharat )

फर्रुखाबाद : संकिसा बौद्ध परंपरा में उन स्थलों में गिना जाता है जिन्हें बुद्ध के जीवन और यात्रा से जोड़ा जाता है, यहां का ऊंचा टीला, अशोककालीन हाथी शीर्ष वाला स्तंभ और आसपास बिखरे अवशेष इसी महत्व की निशानी माने जाते हैं. यही कारण है कि देश-विदेश से बौद्ध अनुयायी यहां पहुंचते हैं. खास तौर पर अक्टूबर में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस (14 अक्टूबर) के मौके पर बड़ी भीड़ उमड़ती है.

देखें फर्रुखाबाद के संकिसा स्थल पर ईटीवी भारत की खास खबर. (Video Credit : ETV Bharat) संकिसा सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, पौराणिक परंपराओं और बौद्ध संस्कृति का अत्यंत दुर्लभ और पवित्र संगम है. इसे दुनियाभर के बौद्ध अनुयायियों द्वारा अष्ट महास्थानों (आठ प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थलों) में गिना जाता है. फर्रुखाबाद मुख्यालय से पश्चिम दिशा में काली नदी के तट के पास बसा संकिसा (प्राचीन नाम- संकश्य नगर या संकत्सा) अपने आंचल में सदियों का इतिहास समेटे हुए है. यह वह पवित्र भूमि है जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक बौद्ध जगत के केंद्र में रही है.