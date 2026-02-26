ETV Bharat / state

'संकल्प' से मिटेगी माओवाद की लकीर, शिक्षा और विकास से बदलेगी अबूझमाड़ की तस्वीर

अबूझमाड़ की तस्वीर अब बदलने वाली है. शिक्षा की लौ अब उन जगहों को रौशन करेगी,जहां माओवाद का अंधकार छाया था.

बस्तर में मिटेगी माओवाद की लकीर
ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 26, 2026 at 1:20 PM IST

सुनील कश्यप,संवाददाता

रायपुर/बस्तर :बस्तर अब नई परिभाषा लिखने के लिए तैयार है.अबूझमाड़ में अब माओवाद की गंध नहीं बल्कि शिक्षा और विकास की महक चारों ओर सुंगधित होगी. अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ के नक्शे में एक विकसित क्षेत्र के केंद्र की तरह चमकेगा. यहां की युवा पीढ़ी और बरसो तक माओवाद का दंश झेल चुकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नए सूरज का उदय होने को है. आतंक की पर्याय बन चुके जंगलों में जब सड़क विकास की राह बनाएगी तब अबूझमाड़ का छिपा सौंदर्य दुनिया के सामने होगा. क्योंकि अबूझमाड़ के कैनवास में नए रंग भरने के लिए संकल्प ले लिया गया है.


'संकल्प' से तस्वीर बदलने का प्रण

छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया.इस बजट को पूरे छत्तीसगढ़ के चहुंमुखी विकास के लिए बनाने का दावा किया जा रहा है. बजट पर एक नजर डाले तो सरकार ने बस्तर और सरगुजा जैसे अंचलों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है. बस्तर की तस्वीर अब तक जो माओवाद के कारण लोगों के दिमाग में बसी हुई है,उस तस्वीर पर नए रंग भरकर पूरे कैनवास को खूबसूरत बनाने की तैयारी सरकार कर रही है. बजट को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने में विश्वास रखती है. इसके लिए हमने पांच मुख्यमंत्री मिशन बनाए हैं. मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन और मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई रफ़्तार दी जाएगी.हम बस्तर को माओवाद से मुक्त करके वहां विकास के नए आयाम स्थापित करने के लिए अग्रसर हैं.

बस्तर और सरगुजा क्षेत्र का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन क्षेत्रों में खाद्य, कृषि और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बकरी पालन, सूअर पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं. इंद्रावती नदी पर देवरगांव और मटनार बैराज निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिससे बस्तर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा और किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा.माओवादी उन्मूलन में बस्तर फाइटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण रही है.उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए बस्तर फाइटर्स में 1500 नई भर्तियों का प्रावधान किया गया है- विष्णुदेव साय,सीएम छग



माओवाद के खात्मे के साथ नया प्लान

बस्तर में माओवाद के खात्मे की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तय कर दी गई है. ऐसे में माओवाद खत्म हो जाने के बाद बस्तर के लिए क्या कुछ करना होगा और कैसे बस्तर के उन इलाकों को विकास की पटरी पर लाकर गति देनी होगी इस पर सरकार काफी गंभीर है.मौजूदा बजट को यदि ध्यान से देखा जाए तो सरकार ने बस्तर संभाग को संवारने और बस्तर की खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है.

माओवाद की हवा के बाद अब शिक्षा का उजियारा

बस्तर संभाग में माओवाद सिमटते ही सरकार ने जवांगा की तर्ज पर दो और एजुकेशनल सिटी खोलने का ऐलान कर दिया है. इस एजुकेशनल सिटी के लिए बजट में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सरकार ने बस्तर की दशा सुधारने के लिए शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाने का फैसला किया है. बस्तर को लोग एजुकेशनल हब के तौर पर भी जाने इसके लिए सरकार ने अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी का प्रावधान किया है. ये दोनों क्षेत्र बस्तर क्षेत्र के वे इलाके हैं जो कभी माओवादियों का बड़ा गढ़ थे.

कैसे बदलेगी एजुकेशन सिटी से तस्वीर ?

बजट में जिन दो इलाकों को एजुकेशनल हब बनाने का फैसला लिया गया है,उनमें सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में आएगा. इन दोनों ही जगहों पर रहने वाले छात्रों को एक ऐसे वातावरण में शिक्षा दी जाएगी,जो शायद उनके लिए काफी मुश्किल होता. आधुनिक टेक्नोलॉजी और सैलेबस के साथ छात्रों को आवासीय सुविधा देकर शिक्षित किया जाएगा. उत्कृष्ट शिक्षकों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा के नए नवाचारों को सिखाया जाएगा.इसके अलावा प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा, ताकि दूरदराज के गांवों के बच्चे सुरक्षित और सहायक वातावरण में पढ़ सकें. इससे विशेष रूप से आदिवासी छात्रों और कमजोर वर्गों के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ होगा.

एजुकेशन सिटी को लेकर उत्साह

स्थानीय लोगों ने एजुकेशन सिटी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. स्थानीय लोगों की माने तो युवाओं को रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से आईटी और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे. इससे नौकरियों और स्वरोजगार के लिए नए रास्ते खुलेंगे साथ ही आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी.

एजुकेशन सिटी जो बनाया जाने वाला है अबूझमाड़ और जगरगुंडा में ये सरकार की सबसे अच्छी पहल है.इसमें मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि वित्तमंत्री ओपी चौधरी जी को बस्तर का काफी अनुभव है.वो बस्तर के क्षेत्र में काम कर चुके हैं.जहां एजुकेशन नहीं होता है,वहां पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं.
सरकार मेडिकल कॉलेज,स्कूल, कॉलेज और दूसरी चीजों की घोषणाएं तो करती है,लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कई बार इंफ्रास्टक्चर के साथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो वहां पर नहीं मिल पाती है. जिससे इंफ्रास्टक्चर तो बन जाता है लेकिन फैकल्टी उपलब्ध नहीं होती है.जिसके कारण विद्यार्थियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है- केशव सल्होत्रा, स्थानीय

हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दो एजुकेशनल सिटी बन रहा है.इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत लाभ मिलने वाला है. इससे जो दूर नक्सल क्षेत्र में विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रहते थे,उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी जिससे उनका आने वाला कल संवरेगा.इससे उनकी सोच और विचारों में भी परिवर्तन आएगा.जिससे विश्व में भी उनका नाम होगा- रक्षा सिंह ठाकुर, स्थानीय

एजुकेशनल सिटी खुलने से बस्तर के विकास में मदद मिलेगा.जो बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं और जो अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें अच्छे माहौल में पढ़ने का मौका मिलेगा. एजुकेशनल सिटी खुलने से हमारा शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होगा. साथ ही साथ शैक्षणिक ग्राफ में भी बढ़ोतरी होगी,जो बस्तर के लिए काफी अच्छी बात है- पुरुषोत्तम कुमार झा, स्थानीय

बस्तर में कृषि और सिंचाई को भी मिलेगा बढ़ावा

बस्तर में खाद्य,एग्रो फॉरेस्ट्री और कृषि को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किया है.इस बजट में बस्तर में कृषि को आगे ले जाने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है.बस्तर संभाग की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और वनोपज संग्रहण है. यहां मुख्य रूप से खरीफ में धान, मक्का और कोदो-कुटकी और रबी में चना, राई-सरसों, तिल और अलसी उगाई जाती है. कृषि पारंपरिक तरीकों से ही की जाती है. 2026-27 के बजट में यहां सिंचाई, एग्रो-प्रोसेसिंग, पोल्ट्री फार्म और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में 100 करोड़ से ज्यादा का अलग से प्रावधान किया है.

सिंचाई विस्तार से किसानों की बढ़ेगी आजीविका

सरकार ने बस्तर संभाग में सिंचाई के विस्तार पर जोर दिया है. बस्तर में सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार करते हुए अब 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी. राइस मिल, पोल्ट्री फार्म, और बकरी पालन जैसे कृषि आधारित उद्योगों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. जिमिकंद, डायोस्कोरिया जैसे कंद फसलों का विकास, जो आय बढ़ाने में सहायक है.इनके लिए नए तरीके कृषि विश्वविद्यालय की मदद से तैयार किए जा रहे हैं. इंद्रावती नदी पर देवर गांव और मटनार जैसी सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.इन सभी चीजों से ना सिर्फ किसानों की आजीविका बढ़ेगी बल्कि फसल उत्पादकता बढ़ने के कारण उन्हें लाभ भी होगा.

सड़क से लेकर हवा तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी

बस्तर के कई गांव ब्लॉक मुख्यालय से बरसों तक कटे रहे. इन इलाकों में माओवाद की जड़े इतनी गहरी थी कि उन्हें जड़ से निकालने के लिए फोर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया. अब इन धुर नक्सल प्रभावित इलाकों तक सड़क पहुंचाने का काम सरकार करने जा रही है. बस्तर के नक्सल प्रभावित जिलों में सड़कों का जाल सरकार बिछाएगी,इसके लिए सरकार ने 2024 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. जिनमें नेशनल हाईवे के साथ स्टेट हाईवे को 148 करोड़ रुपए की मदद से सुधारा जाएगा.यही नहीं बस्तर के 206 गांव जहां पहले सड़क नहीं थी,इन गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा.इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा,सुकमा, कांकेर की सड़कें चकाचक होंगी.

रोड कनेक्टिविटी की घोषणा का स्थानीय लोगों ने किया स्वागत


स्थानीय लोगों ने गांवों को सड़क से जोड़ने की स्कीम की सराहना की है. स्थानीय लोगों की माने तो नक्सलवाद के खात्मे के बाद जो सड़क निर्माण की बात सरकार कह रही है जिसमें गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा वो काफी ज्यादा सराहनीय है.क्योंकि हर तरफ सड़क बन जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.पर्यटन आसानी से प्रकृति के बीच में आ जा सकेंगे.

इससे व्यापार में भी बढ़ोतरी होगी.साथ ही साथ सड़क बनने से एक फायदा और होगा.जो दुर्गम गांव हैं जहां आज भी खटिया और दूसरे संसाधनों से मरीज को लादकर अस्पताल तक लाना पड़ता है,सड़क बन जाने से ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आएंगी- रविश राज परमार, स्थानीय

गांवों तक सड़क बन जाने से गांवों से लोग निकलकर शहर की ओर आएंगे.इससे व्यापार भी बढ़ेगा. सड़क बन जाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिन इलाकों में बसें नहीं चल रही हैं,उन इलाकों में आवाजाही आसान हो जाएगी.साथ ही साथ दुर्गम इलाकों में जहां पर कंधे पर लादकर लोगों को अस्पताल ले जाना पड़ता है,वहां तक एंबुलेंस पहुंचेगी- गणेश राव, स्थानीय

CG VAYU योजना में जगदलपुर शामिल

यही नहीं जगदलपुर में वायु सेवा के विस्तार के लिए सीजी वायु योजना लांच की जा रही है.इस योजना के तहत बस्तर की कनेक्टिविटी वायु मार्ग से दूसरे राज्यों तक बढ़ाई जाएगी. CG VAYU योजना के तहत सरकार ने 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है.जिसमें जगदलपुर समेत सरगुजा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा.अभी इन दोनों ही एयरपोर्ट पर सीमित उड़ान है.लेकिन सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा उड़ाने संचालित हो ताकि लोगों का समय बचे और दूसरे राज्यों के लोग आसानी से छत्तीसगढ़ के खूबसूरत जगहों पर आ सके.

रोड बन जाने से बस्तर का विकास होगा.खासकर अंदरुनी इलाकों में लोगों की आवाजाही बढ़ेगी,जिससे व्यापार भी बढ़ेगा.यही नहीं सड़क के रास्ते गांवों का डेवलेपमेंट भी होगा. हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने पर लोग बस्तर से निकलकर बाहर जाएंगे.कुछ सीखेंगे और फिर सीखकर वापस बस्तर आएंगे.इससे बस्तर के दूसरे लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा.इसलिए विकास होना बस्तर के लिए काफी जरुरी है- यशपाल शर्मा, स्थानीय

बस्तर में रोजगार के अवसर

इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस की इकाई बस्तर फाइटर्स के लिए 1500 नए पद सृजित किए गए हैं.लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह को रोकने और उच्च अध्ययन और कौशल विकास का समर्थन करने के उद्देश्य से, सरकार रानी दुर्गावती योजना शुरू करने जा रही है. सरकार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद राज्य की प्रत्येक लड़की को 1.50 लाख रुपये का भुगतान करेगी. यही नहीं यूपीएससी और सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सरकार छत्तीसगढ़ एसीई योजना लाने जा रही है. ताकि छात्र इसका लाभ लेकर ज्यादा से ज्यादा लोकसेवा परीक्षाओं में सफल हो सके.इसके लिए सरकार ने 33 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. यही नहीं सरकार ने इस बार वनों के लिए भी बड़ा बजट रखा है.जिसमें वन संरक्षण के लिए 930 करोड़ और अभयारण्यों के विकास के लिए 11 हजार करोड़ का बजट रखा गया है. इन सबकी सुरक्षा भी जरुरी है,लिहाजा वन विभाग में 1 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की है.

बस्तर में सरकार ने नई भर्तियों का ऐलान किया है. वनविभाग और बस्तर फाइटर्स के लिए भर्तियों का ऐलान हुआ है. पिछड़ा हुआ क्षेत्र बस्तर है.कई ऐसे युवा हैं जो पढ़ लिखकर भी बेरोजगार हैं.ऐसे में सरकार ने जो हजारों की संख्या में नई भर्तियों की घोषणा की है,उसमें युवाओं के अंदर उत्साह है - मोहम्मद एजाज, स्थानीय

ये काफी अच्छा प्लान है,इससे बस्तर में जो बेरोजगारी है वो दूर होगी. कई लोग जो एजुकेट होने के बाद भी बेरोजगार हैं उनके लिए बस्तर में जो नई भर्तियां निकल रही है वो काफी अच्छी है.इससे बेरोजगारी कम होगी और बस्तर का बहुत ज्यादा डेवलेपमेंट होगा- ऋषभ साहू, स्थानीय

कितने लाख करोड़ का पेश हुआ बजट ?

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1.72 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया,जो उनके कार्यकाल का तीसरा बजट है. पिछले साल का बजट 1.65 लाख करोड़ रुपए का था. इस बार पूंजीगत व्यय 26,500 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के 26 हजार 341 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक है. जीएसडीपी 12.4% बढ़कर 6 लाख 31 हजार 920 करोड़ रुपए से 7 लाख 09 हजार 553 करोड़ रुपए हो गया है. इस साल जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 2.87% है, जो पिछले साल के 2.91% से कम है, 3% सामान्य सीमा है.

