Special : 'मास्टरनी संजू' संवार रही बस्ती के बच्चों का भविष्य, कबाड़ बीनकर मां ने पढ़ाया, बेटी ने मान बढ़ाया

संजू ने बताया कि वह गाड़िया लोहार समाज में जन्मी हैं और उनके समाज में ज्यादातर लोग लोहे का सामान तैयार कर अपना जीवन यापन करते हैं. संजू के जीवन की शुरुआत भी कुछ इसी तरह के अभाव के साथ हुई. उसने देखा कि उनकी बस्ती के ज्यादातर बच्चे इधर-उधर घूम कर कबाड़ बीनने और सामान बेच कर परिवार की गुजर बसर में माता- पिता का हाथ बंटाते हैं. यह देख उनके मन में ख्याल आया कि यदि उनके समाज के बच्चे कबाड़ बीनने व अन्य छोटे- बड़े काम छोड़ पढ़ाई से जुड़े, तो उनका जीवन भी संवर सकता है. इस विचार को साकार करने के लिए पहले खुद पढ़ाई करने की ठानी और माता-पिता के सामने पढ़ने की इच्छा जाहिर की.

​अभावों के बीच जन्मा 'शिक्षित' होने का सपना : संजू का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां आज भी शिक्षा से ज्यादा दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना प्राथमिकता है. माता-पिता दिनभर कबाड़ बीनते हैं ताकि पांच भाई-बहनों का पेट भर सकें. संजू ने बचपन से ही अभावों को करीब से देखा. उन्होंने देखा कि उनकी बस्ती के नन्हे हाथ खिलौनों या किताबों के बजाय कबाड़ बीनने को मजबूर हैं. यहीं से संजू के मन में एक विचार कौंधा— "क्या हमारा जीवन सिर्फ कबाड़ और लोहे तक ही सीमित रहेगा?" माता- पिता को कबाड़ का काम कर परिवार की गुजर बसर करते संजू के मन में पढ़कर लिखकर सक्षम बनने का ख्याल आया और कुछ हद तक इसे पूरा भी कर दिखाया.

अलवर : कहते हैं मन में हो ललक तो अभाव का जीवन भी लक्ष्य हासिल करने में बाधक नहीं बन पाता. गरीबी, अभाव और खानाबदोश जीवन की चुनौतियों को मात देकर अलवर की एक बेटी ने इस कहावत को सच कर दिखाया है. यह कहानी है संजू की, जो गाड़िया लोहार परिवार में जन्मीं और आज अपनी पूरी बस्ती के लिए 'उम्मीद का सूरज' बन गई हैं. संजू न केवल खुद कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैं, बल्कि अपनी झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों के जीवन में भी शिक्षा का उजियारा फैला रही हैं.

कबाड़ की बोरियों से निकलीं संजू की किताबें : संजू की मां सरती देवी बताती हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए दिन-रात एक कर दिया. मां जब घरों से कबाड़ लेने जाती थीं, तो रद्दी के साथ मिलने वाली पुरानी कॉपियां और किताबें संजू के लिए संजोकर ले आती थीं. इसी संघर्ष का नतीजा था कि संजू ने 10वीं कक्षा में 77 प्रतिशत अंक हासिल कर सबको चौंका दिया. आज वह बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं.

बस्ती का भविष्य संवार रही है संजू (फोटो ईटीवी भारत GFX)

​खानाबदोश जीवन और बहनों की अधूरी पढ़ाई का दर्द: संजू ने बताया कि वह ऐसे समाज से आती है, जिसका स्थाई ठिकाना नहीं रहता। बार-बार जगह बदलने के कारण उसकी बहनों की पढ़ाई में भी विघ्न पड़ा. संजू ने बताया कि पहले वह अलवर शहर की सूर्य नगर में झुग्गी में रहते थी और उनकी बस्ती के पास ही एक स्कूल थी, जिसमें उसकी दो बहनें पढ़ती थी. लेकिन पांचवीं कक्षा तक पढ़ने के बाद उनके परिवार को रहने के लिए जगह बदलनी पड़ी, जिससे उसकी बहनों की पढ़ाई बंद हो गई. इसके बाद उसकी बहनें आगे पढ़ नहीं सकीं. संजू ने बताया कि फिलहाल वह अलवर शहर के अग्रसेन चौराहा के पास गाड़िया लोहार बस्ती की झुग्गी में रहती है और वहीं से अपनी पढ़ाई कर रही है. संजू ने बताया कि उनके परिवार में 5 बहन भाई हैं, जिनमें वह खुद बीए सेकंड ईयर में पढ़ रही है और उसकी दो बहनें पांचवीं कक्षा तक पढ़ी हैं. संजू ने बताया कि 10 वीं कक्षा में उसने 77 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, वहीं 12 वीं के बाद उसने बीए में एडमिशन लिया.

​शाम ढलते ही सजती है 'संजू की पाठशाला' (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

​शाम ढलते ही सजती है 'संजू की पाठशाला': संजू ने बताया कि वह खुद तो पढ़ रही है, साथ ही अपने आसपास झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ रही है. संजू ने बताया कि वह रोजाना शाम को 2 घंटे की नि:शुल्क कक्षाएं चलाती हैं, जिसमें आसपास के छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं. संजू ने बताया कि इस प्रयास का परिणाम यह रहा कि उनकी बस्ती के कुछ बच्चे अब स्कूल से जुड़े हैं. वहीं बस्ती के कुछ बच्चों को वह शुरुआती स्तर से पढ़ना लिखना सिखा रही है. उन्होंने बताया कि उनके पास अभी 12 से 15 बच्चे पढ़ने आते हैं.

संजू अपने समुदाय के बच्चों को जोड़ रही शिक्षा से (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

मशीनी युग में पड़ रहा काम पर असर : संजू ने बताया गड़िया लोहार समाज के लोगों का काम लोहे के सामान तैयार कर बेचना है. इन सामानों में लोहे की छलनी, दांतली, खुरपा, कढ़ाई, पलटा, सिगड़ी, तवा, चिमटा सहित अन्य घरेलू सामान शामिल है. संजू ने बताया कि आज का दौर मशीनों का युग है. इसमें मशीनों से छोटे से लेकर लोहे के बड़े सामान कुछ ही देर में तैयार हो जाते हैं, जिससे उनके समुदाय के पारम्परिक काम पर भी असर पड़ा है. जिससे उनके समक्ष परिवार की गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है.

अलवर की बेटी ने थामी शिक्षा की मशाल (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

माता पिता ने कबाड़ का काम कर पढ़ाया : संजू ने बताया कि उसके माता पिता कबाड़ का काम करते हैं. उन्होंने यही काम कर उसे पढ़ाया है. संजू की मां सरती ने बताया कि वह कबाड़ा लेने जाती थी तो घरों से कॉपी किताब भी लेती थी, जिससे उनकी बेटी को पढ़ने लिखने के लिए कुछ मिल सके. उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची का पढ़ने का मन था, यही लगन देख उन्होंने बेटी को पढ़ाना शुरू किया. आज इसका फल मिल रहा है और खुद पढ़ने के साथ ही बस्ती के अन्य बच्चों को भी पढ़ाई से जोड़ रही है.

'मास्टरनी' बन बस्ती का भविष्य संवार रही है संजू (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

पढ़ाई का खर्च निकाल, परिवार का बन रही सहारा : संजू अपनी पढ़ाई का खर्च भी एक निजी हॉस्पिटल में काम कर निकाल रही है और अपने परिवार का आर्थिक सहारा भी बन रही है. अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही वह एक निजी अस्पताल में भी काम करती है, जिससे उसको आर्थिक संबल मिलता है, इस राशि से वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के साथ ही माता-पिता को भी आर्थिक सहारा बन रही है.