गांव से विश्व कप तक का सफर, संजू की उड़ान ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, भारतीय महिला कबड्डी टीम को बनाया विश्व विजेता

भारतीय महिला कबड्डी टीम विश्व विजेता बनी है, इसमें छत्तीसगढ़ की बेटी संजू का अहम योगदान रहा. डिप्टी सीएम ने संजू का स्वागत किया.

Sanju Devi Welcome
छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी का स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 27, 2025 at 6:24 PM IST

3 Min Read
रायपुर. बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत पूरे देश के लिए गर्व का पल बनी है. वहीं इस जीत को खास बनाया छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी रावत ने. कोरबा के छोटे से गांव केराकछार से निकलकर दुनिया के मंच पर चमकना सिर्फ खेल नहीं, बल्कि जज़्बे और आत्मविश्वास की जीत है. उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ प्रेस-कॉन्फ्रेंस में संजू ने अपने सपनों, संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की.

गांव से विश्व कप तक का सफर, संजू की उड़ान ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

35 में से 16 प्वाइंट्स अकेले संजू ने लिए: विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम के 35 अंक थे. इसमें से 16 प्वाइंट्स अकेले संजू ने हासिल करते हुए टीम की जीत को मजबूती दी. उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के कारण उन्हें टूर्नामेंट की मोस्ट वेल्यूबल प्लेयर का अवॉर्ड भी मिला.

बहतराई कबड्डी अकादमी बनी सफलता की नींव: उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि संजू देवी की सफलता के पीछे राज्य की बहतराई आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी की अहम भूमिका रही. जुलाई 2023 से यहां ट्रेनिंग लेते हुए संजू ने अपने खेल को निखारा, और इसी ने उन्हें इंडिया कैंप के लिए चयनित होने का मौका दिया.

Sanju Devi Welcome
भारतीय महिला कबड्डी टीम विश्व विजेता बनी, छत्तीसगढ़ की बेटी संजू का अहम योगदान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिलहाल इस केंद्र में कबड्डी, हॉकी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स मिलाकर 150 से ज्यादा खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं देने और उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के लिए लगातार काम कर रहा है.

मानसिक मजबूती ही सफलता की असली कुंजी: प्रेस-कॉन्फ्रेंस में संजू देवी ने सफलता की यात्रा को साझा करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टिके रहने के लिए मानसिक शक्ति सबसे ज्यादा मायने रखती है. उन्होंने कहा कि बाधाओं को पार करते हुए एक-एक सीढ़ी चढ़ना जरूरी है, तभी खिलाड़ी बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ पाता है.

पहला कदम सबसे कठिन होता है, लेकिन वही आगे बढ़ने का रास्ता खोलता है.- संजू देवी, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर

Sanju Devi Welcome
उप मुख्यमंत्री अरुण साव की प्रेस-कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव से इंडिया कैंप और फिर विश्व कप तक का सफर

  • ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन
  • विशाखापट्टनम, नागपुर, महासमुंद और महाराष्ट्र के कई टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन
  • छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ की ओर से आयोजित चयन स्पर्धा में इंडिया कैंप के लिए चयन
  • गांधीनगर, सोनीपत समेत लगातार चार बड़े कैंपों में शानदार प्रदर्शन
  • इसके बाद एशियन कबड्डी चैंपियनशिप और फिर महिला कबड्डी विश्व कप की भारतीय टीम में जगह

संजू देवी बनीं रोल मॉडल: प्रेस-कॉन्फ्रेंस में युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, खेल विभाग की संचालक तनूजा सलाम, उप संचालक रश्मि ठाकुर और संजू के कोच दिल कुमार राठौर भी मौजूद रहे. संजू का सफर सिर्फ सफलता की कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश भी है कि अवसर, सही मार्गदर्शन और अटूट मेहनत मिलकर किसी भी युवा को अंतरराष्ट्रीय मंच का सितारा बना सकते हैं. उनकी उपलब्धि छत्तीसगढ़ के हर गांव और हर युवा के भीतर यह विश्वास जगाती है कि बड़े सपनों का रास्ता छोटे कदमों से ही शुरू होता है.

