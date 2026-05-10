जिंदगी की जंग हार गया तनिष, 11 दिन बाद IGMC में तोड़ा दम, एक ईंट ने बुझा दिया घर का चिराग
घटना के बाद मृतक की मां ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर सवाल उठाए हैं. पुलिस की जांच फिलहाल जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 10, 2026 at 6:08 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. निर्माणाधीन भवन से गिरी ईंट लगने से गंभीर रूप से घायल हुए 14 वर्षीय छात्र तनिष कौशल ने 11 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिरकार दम तोड़ दिया. रविवार सुबह आईजीएमसी शिमला में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है, वहीं परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
स्कूल से लौटते समय हुआ था हादसा
यह हादसा 29 अप्रैल को संजौली इलाके में हुआ था. 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला तनिष कौशल स्कूल से घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में एक निर्माणाधीन भवन के पास से गुजरते समय ऊपर से अचानक ईंट गिर गई, जो सीधे उसके सिर पर आ लगी. ईंट लगते ही तनिष गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बच्चे को आईजीएमसी शिमला पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया था. तब से लगातार उसका इलाज चल रहा था.
11 दिन तक ICU में चला इलाज
परिजनों के अनुसार तनिष की हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी. डॉक्टर लगातार उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे. बच्चे के पिता पवन कुमार ने बताया कि बेटे की जान बचाने के लिए 11 यूनिट खून भी चढ़ाया गया. परिवार को उम्मीद थी कि तनिष जल्द ठीक होकर घर लौट आएगा, लेकिन रविवार सुबह उसने अंतिम सांस ली. आईजीएमसी आपातकालीन विभाग के सीएमओ डॉ. महेश ने छात्र की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चा सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण ICU में भर्ती था और रविवार सुबह उसकी मौत हो गई.
परिजनों ने उठाए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
घटना के बाद मृतक की मां ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर सवाल उठाए हैं. परिवार का आरोप है कि भवन निर्माण कार्य के दौरान राहगीरों की सुरक्षा के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी. अगर निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता तो शायद उनका बेटा आज जिंदा होता. तनिष अपने परिवार के साथ संजौली के समिट्री इलाके में रहता था. उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
पुलिस जांच में जुटी
पुलिस ने पहले ही छात्र की मां की शिकायत पर संजौली थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया था. अब छात्र की मौत के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. स्थानीय लोगों ने भी इस घटना के बाद निर्माण स्थलों पर सुरक्षा नियमों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. लोगों का कहना है कि प्रशासन को ऐसे निर्माण कार्यों की नियमित जांच करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे दोबारा न हों.
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