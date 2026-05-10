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जिंदगी की जंग हार गया तनिष, 11 दिन बाद IGMC में तोड़ा दम, एक ईंट ने बुझा दिया घर का चिराग

शिमला: राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. निर्माणाधीन भवन से गिरी ईंट लगने से गंभीर रूप से घायल हुए 14 वर्षीय छात्र तनिष कौशल ने 11 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिरकार दम तोड़ दिया. रविवार सुबह आईजीएमसी शिमला में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है, वहीं परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

स्कूल से लौटते समय हुआ था हादसा

यह हादसा 29 अप्रैल को संजौली इलाके में हुआ था. 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला तनिष कौशल स्कूल से घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में एक निर्माणाधीन भवन के पास से गुजरते समय ऊपर से अचानक ईंट गिर गई, जो सीधे उसके सिर पर आ लगी. ईंट लगते ही तनिष गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत बच्चे को आईजीएमसी शिमला पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया था. तब से लगातार उसका इलाज चल रहा था.

11 दिन तक ICU में चला इलाज

परिजनों के अनुसार तनिष की हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी. डॉक्टर लगातार उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे. बच्चे के पिता पवन कुमार ने बताया कि बेटे की जान बचाने के लिए 11 यूनिट खून भी चढ़ाया गया. परिवार को उम्मीद थी कि तनिष जल्द ठीक होकर घर लौट आएगा, लेकिन रविवार सुबह उसने अंतिम सांस ली. आईजीएमसी आपातकालीन विभाग के सीएमओ डॉ. महेश ने छात्र की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चा सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण ICU में भर्ती था और रविवार सुबह उसकी मौत हो गई.