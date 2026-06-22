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राहुल गांधी के दौरे ने खत्म की धड़ेबंदी ! राजस्थान कांग्रेस में एक जाजम पर दिखने लगे नेता

धडेबंदी में बंटे नेताओं की एकजुटता की तस्वीरों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी राहत दी है.

एक जाजम पर दिखने लगे नेता
एक जाजम पर दिखने लगे नेता (फोटो ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 2:37 PM IST

7 Min Read
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जयपुर : लंबे समय से गुटबाजी से जूझ रही राजस्थान कांग्रेस को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे ने संजीवनी दी है. 17 जून को कोटा दौरे पर आए राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस के तमाम नेता एक जाजम पर नजर आए. एक-दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले नेता आपस में हंसी मजाक और साथ बैठे हुए दिखाई दिए. धड़ेबंदी में बंटे नेताओं की एकजुटता की तस्वीरों से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि धड़ेबंदी के चलते कार्यकर्ता भी खुलकर पार्टी के लिए काम नहीं कर पा रहे थे. राहुल गांधी के दौरे का असर यह हुआ है कि प्रदेश लेवल से लेकर जिलों में भी कांग्रेस के नेता एक जाजम पर दिखने लगे हैं.

गहलोत- पायलट, धारीवाल और गुंजल दिखे एक जाजम पर : राहुल गांधी के दौरे से पहले एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप के नेताओं के बीच खूब बयानबाजी हुई थी. अशोक गहलोत ने मानेसर कांड के बहाने सचिन पायलट कैंप के नेताओं पर जमकर आरोप लगाए थे. यह मामला राजस्थान से लेकर केंद्र किस रियासत तक में भी चर्चा का विषय बन गया था. लेकिन 17 जून को कोटा एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आपस में खूब ठहाके लगाते हुए और एक दूसरे के अगल-बगल में बैठकर चर्चा करते हुए नजर आए थे. खुद सचिन पायलट ने इसके फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए थे.

राहुल गांधी के दौरे से राजस्थान कांग्रेस को मिली संजीवनी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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वहीं दूसरी तरफ कोटा में ही एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले वरिष्ठ विधायक शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल के बीच अदावत जग जाहिर है. कई ऐसे मौके आए हैं जब दोनों ही नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटे हैं. राहुल गांधी के दौरे से एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गाड़ी में गुंजल और धारीवाल पास पास बैठे हुए नजर आए थे. उनके फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे. यही नहीं, कोटा सर्किट हाउस में भी दोनों नेता आपस में बैठकर चर्चा करते हुए दिखाई दिए थे.

गहलोत के साथ शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल
गहलोत के साथ शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल (फोटो ईटीवी भारत)

दोनों नेताओं के एक जाजम पर आने को लेकर कोटा कांग्रेस में भी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली है. राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि धारीवाल और गुंजल अगर एकजुट रहते हैं तो कोटा में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो सकती है. कोटा में पार्टी की एकजुटता का ही नतीजा यह रहा कि राहुल गांधी का युवाओं से एक संवाद कार्यक्रम भी सफल रहा. राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि धारीवाल और गुंजल अगर एकजुट रहते हैं तो कोटा में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हो सकती है. कोटा में पार्टी की एकजुटता का ही नतीजा यह रहा कि राहुल गांधी का युवाओं से एक संवाद कार्यक्रम भी सफल रहा.

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हरीश चौधरी और अमीन खान भी एक जाजम पर : पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर की सियासत में भी एक-दूसरे के धुर विरोधी पूर्व मंत्री अमीन खान और कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी एक जाजम पर नजर आए, जिसने सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं छेड़ दी है. थार में दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी माने जाते हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान अमीन खान को कांग्रेस से बाहर करवाने में हरीश चौधरी की बड़ी भूमिका रही थी. वहीं हरीश चौधरी के भारी विरोध के बावजूद अमीन खान की कांग्रेस में वापसी हो गई थी.

हरीश चौधरी और अमीन खान भी एक जाजम पर
हरीश चौधरी और अमीन खान भी एक जाजम पर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

अब बाड़मेर में धार्मिक स्थलों को गिराए जाने के मामले में शनिवार रात कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी पूर्व मंत्री अमीन खान के शिव विधानसभा क्षेत्र के देतानी पैतृक गांव पहुंचे और हालचाल जाने. हरीश चौधरी करीब 1 घंटे तक अमीन खान के आवास पर रहे. दोनों के बीच कई सियासी बातों के अलावा धार्मिक स्थलों पर हो रही कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई है. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अमीन खान के सामने फतेह खान निर्दलीय चुनाव लड़े थे जिसकी वजह से अमीन खान को हार का सामना करना पड़ा था. इसके लिए अमीन खान ने हरीश चौधरी को जिम्मेदार बताया था. लेकिन लंबे समय के बाद हरीश चौधरी और अमीन खान के बीच हुई मुलाकात के बाद अब पश्चिमी राजस्थान के राजनीति में भी नए सियासी समीकरण बनने की बात कही जा रही है.

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गहलोत बोले, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं : वहीं रविवार रात सिरोही पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पार्टी में गुटबाजी की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राजस्थान कांग्रेस या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है. सब एकजुट है और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, किसी को भी इस बारे में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए. गहलोत ने यह भी कहा कि भाजपा बार-बार कांग्रेस में गुटबाजी की बात करती है जबकि उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.

राहुल गांधी के दौरे से राजस्थान कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा : राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि राहुल गांधी 17 जून को कोटा दौरे पर आए थे. उनकी इस यात्रा का सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान कांग्रेस को हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस के नेता एक- दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे. वो न केवल शांत हुए हैं बल्कि आपस में हंसी मजाक और मेल-जोल करते हुए भी नजर आए. जिस दिन कोटा में राहुल गांधी की रैली थी तब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपस में हंसी मजाक करते हुए नजर आए.

भले ही यह संकेत केवल संदेश देने के लिए दिया हो लेकिन इसका भी बहुत असर होता है. उससे भी बड़ा संदेश कोटा कांग्रेस की राजनीति में दिया गया है. जब एक-दूसरे के धुर विरोधी माने जाने वाले शांति धारीवाल और प्रहलाद गुंजल भी एक जाजम पर नजर आए. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों को अपनी गाड़ी में बैठकर साथ ले गए. बाड़मेर में भी हरीश चौधरी और अमीन खान के बीच लंबे समय से अदावत चली आ रही है, लेकिन हरीश चौधरी अमीन खान के घर जाते हैं लंबी चौड़ी बातें होती है अब उस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन सरहदी जिलों में अगर यह दोनों नेता एक हो जाते हैं तो इससे अच्छा संदेश पार्टी के लिए कोई नहीं हो सकता है.

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हालांकि राहुल गांधी के दौरे से राजस्थान कांग्रेस में स्थाई शांति हुई है या फिर थोड़े समय के लिए सीज फायर हुआ है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन जो बयानबाजी चल रही थी उसके रुकने के बात अगर कांग्रेस अपने प्रोग्राम आगे बढ़ाती है तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा. जिस तरह से राहुल गांधी ने राजस्थान में यात्रा की है उसी तरीके से उन्हें अन्य राज्यों में भी जाकर यात्राएं करनी चाहिए जहां पर कांग्रेस नेताओं के बीच गुटबाजी चरम पर है जिससे कि वहां भी झगड़ा और गुटबाजी खत्म हो सके.

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