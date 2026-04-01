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गोरखपुर में 'संजीवनी वाटिका' को 'संजीवनी' की दरकार! तीन करोड़ रुपये हुए थे खर्च, 2023 में हुआ था लोकार्पण

गोरखपुर में 'संजीवनी वाटिका' ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सचिव पुष्पराज सिंह कहते हैं कि निजी भागीदारी से उम्मीद थी कि यह हर्बल पार्क एक मॉडल पार्क में विकसित होगा लेकिन, जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वह परिणाम उम्मीद के अनुकूल नहीं है. उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्था से इसके रखरखाव को लेकर बातचीत की जाएगी.

गोरखपुर : हर्बल पौधे की बगिया का नाम है "संजीवनी वाटिका". इसका निर्माण सीएम योगी की इच्छा के अनुरूप सर्किट हाउस और एनेक्सी भवन के सामने हुआ था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 नवंबर 2023 को इसका लोकार्पण किया था. करीब ढाई साल में इस पार्क की दशा नहीं सुधरी है. पौधे सूखे हुए हैं. पार्क में चारों तरफ गंदगी है.

गोरखपुर में 'संजीवनी वाटिका' (Photo credit: ETV Bharat)

स्थानीय निवासी इंद्रदेव और नसीम कहते हैं कि अगर इसका रख रखाव होता तो इतनी बुरी दशा में बड़े-बड़े पौधे सूखे नजर नहीं आते. इसके लोकार्पण के 6 माह के भीतर ही इसकी दशा खराब होने लगी. करोड़ों खर्च के बाद इसका परिणाम प्रतिकूल नजर आता है.





गोरखपुर में 'संजीवनी वाटिका' (Photo credit: ETV Bharat)

स्थानीय निवासियों का कहना है कि इसे देखने से यही प्रतीत हो रहा है कि जैसे लंबे समय से इसका रख रखाव और मरम्मत नहीं हुआ है. नियमित सफाई के अभाव में यहां गंदगी का अंबार दिखता है. करीब साढ़े चार एकड़ क्षेत्रफल में इस वाटिका को बनाया गया है.

2023 में हुआ था लोकार्पण (Photo credit: ETV Bharat)

पार्क में जो सूचना बोर्ड लगे हुए हैं वह सब भी बदरंग हो चुके हैं. वाटिका में नीम और तुलसी की कुछ पौधे नजर आएंगे. अनार, जामुन, तेजपत्ता जैसे पौधे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. इसके निर्माण पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च हुआ था. जिसमें गड्ढे वाली जमीन में मिट्टी भराई से लेकर, हरियाली को विकसित करने, पौधे लगाने, वाटर पंप, स्प्रिंकलर, बोटिंग मशीन जैसी सुविधाएं दी गई थीं.

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