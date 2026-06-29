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दुर्गम इलाके में फिर संजीवनी ने बचाई जान, मुश्किल में था पेड़ से गिरा युवक

बीजापुर : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में 108 संजीवनी एम्बुलेंस सेवा की तत्परता और समर्पण का एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है. देर शाम पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक को आधी रात के बाद दलदली और खराब रास्तों से निकालकर जिला अस्पताल बीजापुर पहुंचाया गया. इस चुनौतीपूर्ण अभियान में 108 संजीवनी एंबुलेंस के इमरजेंसी मेडिकल तकनीशियन (ईएमटी) और पायलट ने विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी और मरीज को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.



कैसे हुआ हादसा ?

घटना उसूर ब्लॉक के पुजारी कांकेर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित सिंगनपल्ली गांव की है. देर शाम गांव का एक युवक किसी कार्य के दौरान पेड़ पर चढ़ा हुआ था. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ऊंचाई से नीचे गिर गया.गिरने से उसे गंभीर चोटें आईं और परिजनों ने तत्काल 108 संजीवनी एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी.

दुर्गम इलाके में फिर संजीवनी ने बचाई जान (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

कीचड़ भरा रास्ता पार कर पहुंची एंबुलेंस

सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की टीम बिना समय गंवाए सिंगनपल्ली गांव के लिए रवाना हुई. हालांकि लगातार बारिश के कारण सड़कें पूरी तरह दलदली हो चुकी थीं. कई स्थानों पर कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो गए थे, जिससे वाहन का आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो गया. इसके बावजूद एम्बुलेंस के पायलट ने सावधानी और कुशलता से वाहन को आगे बढ़ाया. कई जगह टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और रात करीब 12 बजे एम्बुलेंस गांव तक पहुंच सकी.