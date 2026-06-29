दुर्गम इलाके में फिर संजीवनी ने बचाई जान, मुश्किल में था पेड़ से गिरा युवक
बीजापुर में पेड़ से गिरकर युवक घायल हो गया. जिसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए संजीवनी एंबुलेंस आधी रात को गांव पहुंची.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 29, 2026 at 5:36 PM IST
बीजापुर : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड के अत्यंत दुर्गम क्षेत्र में 108 संजीवनी एम्बुलेंस सेवा की तत्परता और समर्पण का एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया है. देर शाम पेड़ से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक को आधी रात के बाद दलदली और खराब रास्तों से निकालकर जिला अस्पताल बीजापुर पहुंचाया गया. इस चुनौतीपूर्ण अभियान में 108 संजीवनी एंबुलेंस के इमरजेंसी मेडिकल तकनीशियन (ईएमटी) और पायलट ने विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारी और मरीज को समय पर उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
कैसे हुआ हादसा ?
घटना उसूर ब्लॉक के पुजारी कांकेर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित सिंगनपल्ली गांव की है. देर शाम गांव का एक युवक किसी कार्य के दौरान पेड़ पर चढ़ा हुआ था. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ऊंचाई से नीचे गिर गया.गिरने से उसे गंभीर चोटें आईं और परिजनों ने तत्काल 108 संजीवनी एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी.
कीचड़ भरा रास्ता पार कर पहुंची एंबुलेंस
सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की टीम बिना समय गंवाए सिंगनपल्ली गांव के लिए रवाना हुई. हालांकि लगातार बारिश के कारण सड़कें पूरी तरह दलदली हो चुकी थीं. कई स्थानों पर कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो गए थे, जिससे वाहन का आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो गया. इसके बावजूद एम्बुलेंस के पायलट ने सावधानी और कुशलता से वाहन को आगे बढ़ाया. कई जगह टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और रात करीब 12 बजे एम्बुलेंस गांव तक पहुंच सकी.
मौके पर पहुंचने के बाद इमरजेंसी मेडिकल तकनीशियन (ईएमटी) ने घायल युवक की प्राथमिक जांच कर आवश्यक उपचार दिया, जिससे उसकी स्थिति को स्थिर किया जा सके.इसके बाद अत्यंत सावधानी के साथ उसे एम्बुलेंस में लिटाकर जिला अस्पताल बीजापुर के लिए रवाना किया गया. कठिन रास्तों के बावजूद टीम ने सुरक्षित रूप से घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है.
सिंगनपल्ली जैसे दूरस्थ गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित हैं और बारिश के मौसम में सड़कें और भी खराब हो जाती हैं.ऐसे समय में 108 एम्बुलेंस सेवा का समय पर पहुंचना किसी जीवनदायिनी सेवा से कम नहीं है. यदि मेडिकल टीम समय पर नहीं पहुंचती तो घायल की स्थिति और गंभीर हो सकती थी- ग्रामीण
यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि 108 संजीवनी एम्बुलेंस सेवा केवल एक आपातकालीन वाहन नहीं, बल्कि दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में लोगों के लिए जीवनरक्षक सेवा बन चुकी है. विषम परिस्थितियों, खराब मौसम और कठिन रास्तों के बावजूद सेवा से जुड़े कर्मचारी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं. बीजापुर जैसे दुर्गम जिले में इस प्रकार की सेवाएं ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही हैं और आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं.
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